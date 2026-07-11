Суперкомпьютер назвал фаворита матча Норвегия — Англия
Перед четвертьфинальным матчем ЧМ-2026 между Норвегией и Англией суперкомпьютер Opta рассчитал вероятности победы. Согласно прогнозу, Англия считается фаворитом, однако цифры показывают, что встреча не будет односторонней.
В частности, вероятность того, что матч перейдет в дополнительное время или серию пенальти, также оценивается довольно высоко.
Англии дали почти 50 процентов шансов
По расчетам Opta, вероятность победы сборной Англии в основное время составляет 49,5 процента.
Этот результат делает команду Томаса Тухеля главным фаворитом четвертьфинального противостояния.
Каковы шансы Норвегии?
Вероятность победы Норвегии в течение 90 минут оценивается в 25,8 процента.
Тем не менее, такие футболисты, как Эрлинг Холанд, Мартин Эдегор и Александр Сёрлот, могут создать серьезные проблемы любому сопернику.
Игра может перейти в дополнительное время
Суперкомпьютер оценил вероятность того, что основное время матча завершится вничью, в 24,7 процента.
В таком случае победитель определится в дополнительных таймах или серии пенальти.
Прогноз Opta
Победа Англии — 49,5 процента;
Победа Норвегии — 25,8 процента;
Ничья и дополнительное время — 24,7 процента.
Матч Норвегия — Англия начнется в 02:00 по ташкентскому времени. Теперь главный вопрос — найдут ли цифры свое подтверждение на поле?
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