Суперкомпьютер назвал фаворита матча Норвегия — Англия

·94·Спорт
Суперкомпьютер назвал фаворита матча Норвегия — Англия

Перед четвертьфинальным матчем ЧМ-2026 между Норвегией и Англией суперкомпьютер Opta рассчитал вероятности победы. Согласно прогнозу, Англия считается фаворитом, однако цифры показывают, что встреча не будет односторонней.

В частности, вероятность того, что матч перейдет в дополнительное время или серию пенальти, также оценивается довольно высоко.

Англии дали почти 50 процентов шансов

По расчетам Opta, вероятность победы сборной Англии в основное время составляет 49,5 процента.

Этот результат делает команду Томаса Тухеля главным фаворитом четвертьфинального противостояния.

Каковы шансы Норвегии?

Вероятность победы Норвегии в течение 90 минут оценивается в 25,8 процента.

Тем не менее, такие футболисты, как Эрлинг Холанд, Мартин Эдегор и Александр Сёрлот, могут создать серьезные проблемы любому сопернику.

Игра может перейти в дополнительное время

Суперкомпьютер оценил вероятность того, что основное время матча завершится вничью, в 24,7 процента.

В таком случае победитель определится в дополнительных таймах или серии пенальти.

Прогноз Opta

  • Победа Англии — 49,5 процента;

  • Победа Норвегии — 25,8 процента;

  • Ничья и дополнительное время — 24,7 процента.

Матч Норвегия — Англия начнется в 02:00 по ташкентскому времени. Теперь главный вопрос — найдут ли цифры свое подтверждение на поле?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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