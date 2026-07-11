Стали известны ориентировочные составы перед противостоянием Холанд — Кейн

В третьем матче четвертьфинала ЧМ-2026 сборные Норвегии и Англии поборются за путевку в полуфинал. Перед встречей были объявлены ориентировочные стартовые составы обеих команд.

Основное внимание, естественно, будет приковано к двум бомбардирам — Эрлингу Холанду и Гарри Кейну. Однако в этом матче результат могут решить не только нападающие, но и борьба в полузащите.

Норвегия полагается на своих главных звезд

Ожидается, что в составе Норвегии игру будет организовывать Мартин Эдегор, а Александр Сёрлот и Эрлинг Холанд будут действовать на линии атаки.

Антонио Нуса также может создать проблемы обороне Англии благодаря своей скорости и активности в единоборствах.

Англия может выбрать мощную линию атаки

Ожидается, что в составе Англии на поле выйдут Джуд Беллингем, Букайо Сака, Энтони Гордон и Гарри Кейн.

В полузащите могут сыграть Деклан Райс и Эллиот Андерсон, а в центре обороны — Джон Стоунз и Эзри Конса.

ЧМ-2026. Четвертьфинал

Норвегия — Англия

Норвегия: Нюланн, Рюэрсон, Хеггем, Айер, Вольф, Сандер Берг, Патрик Берг, Эдегор, Сёрлот, Нуса, Холанд.

Англия: Пикфорд, Спенс, Конса, Стоунз, О'Райли, Андерсон, Райс, Сака, Беллингем, Гордон, Кейн.

Когда начнется игра?

Четвертьфинальный матч между Норвегией и Англией начнется в 02:00 по ташкентскому времени.

Главная интрига встречи заключается в том, кто из пары Холанд — Кейн сможет вывести свою команду в полуфинал.