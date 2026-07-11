Тайфун «Бави» в Японии: 12 человек пострадали (видео)

·1·Мир
Тайфун «Бави» в Японии: 12 человек пострадали (видео)

В японской префектуре Окинава на юге страны в результате мощного тайфуна «Бави» пострадали двенадцать человек. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, люди получили травмы в основном из-за ударов летящих предметов или падений, вызванных сильным ветром. Две туристки на курортном острове Мияко были смыты волнами, однако им удалось выбраться на берег, получив травмы.

Скорость ветра в зоне тайфуна превышает 40 м/с, а местами достигает 55 м/с. Такая скорость способна опрокинуть легковой автомобиль. «Бави» движется через территорию Окинавы на северо-запад, в сторону побережья Китая, со скоростью 25 км/ч.

Шквалистый ветер сопровождается сильными ливнями. Утром 12 июля в регионе может выпасть до 250 мм осадков. Власти предупреждают население об опасности наводнений и оползней.

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