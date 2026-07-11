Авиационная революция: Electra ЭЛ9, взлетающий с 45 метров, проходит сертификацию

·30·Технологии
Авиационная революция: Electra ЭЛ9, взлетающий с 45 метров, проходит сертификацию

Американская компания Electra Аеро сделала важный шаг на пути к выводу на рынок гибридно-электрического самолета ЭЛ9, который должен совершить настоящую революцию в сфере региональной авиации. Федеральное управление гражданской авиации США (ФАА) завершило первый этап процесса сертификации новой модели, утвердив документ Г-1 Иссуе Папер. Этот документ представляет собой свод основных правил для самолетов с нестандартными технологиями и определяет, как регулятор будет оценивать новые инженерные решения. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Завершение этого этапа для проекта Electra ЭЛ9 стало результатом семи месяцев интенсивных переговоров и многолетнего сотрудничества. По данным иксбт.ком, компания подала заявку на сертификацию в ноябре 2023 года. Теперь проект переходит к этапу Г-2, на котором будут определены конкретные методы подтверждения безопасности самолета, включая наземные испытания и летные проверки.

Технологическое превосходство и полеты на короткие дистанции

Главной особенностью модели Electra ЭЛ9 является ее способность к сверхкороткому взлету и посадке. По расчетам инженеров, этому воздушному судну достаточно площадки длиной всего 45 метров. Для сравнения, большинству современных региональных самолетов требуются взлетно-посадочные полосы длиной в несколько сотен метров.

Технические возможности самолета характеризуются следующими аспектами:

  • вместимость до 9 пассажиров;
  • дальность полета 330 морских миль (около 610 км);
  • топливная экономичность благодаря гибридно-электрической силовой установке;
  • возможность использования небольших площадок на окраинах городов и в промышленных зонах.
Эта технология может кардинально изменить систему региональных перевозок. Необходимость привязки к крупным аэропортам снизится, что позволит сократить логистические расходы и сэкономить время для пассажиров. Гибридная система обещает быть не только экологически чистой, но и значительно более дешевой в эксплуатации по сравнению с традиционными самолетами.

Интерес к подобным проектам высок во всем мире. Например, сообщалось, что в России также ведется работа над самолетом «Партизан» с похожей концепцией. Однако в настоящее время новой информации о статусе этого проекта нет, что делает компанию Electra Аеро лидером в данном сегменте.

Для таких стран, как Узбекистан, с их горными районами и множеством отдаленных населенных пунктов, подобные компактные и неприхотливые самолеты в будущем могут сыграть важную роль в развитии внутреннего туризма и логистики. Пока Electra ЭЛ9 успешно продолжает свои этапы испытаний.

Electra AeroАвиацияТехнологияEL9Гибрид Самолёт
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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