Стали известны технические характеристики и цены Samsung Galaxy Ватч Ultra 2 и Ватч 9

·92·Технологии
Стали известны технические характеристики и цены Samsung Galaxy Ватч Ultra 2 и Ватч 9

Южнокорейский технологический гигант Samsung активно готовится к презентации своего нового поколения умных часов. За несколько дней до официальной премьеры в сети появились все технические подробности и ожидаемые цены моделей Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2. Информация, представленная изданием ВинФутуре и известным инсайдером Роландом Квандтом, показывает, что эти устройства установят новые стандарты на рынке носимых гаджетов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Главное изменение новой линейки наблюдается в аппаратной части. Согласно данным, все модели будут оснащены чипсетом Qualcomm СВ6100, изготовленным по 3 нм техпроцессу. Этот 5-ядерный процессор состоит из одного высокопроизводительного (2,1 ГГц) и четырех энергоэффективных (1,95 ГГц) ядер, что должно значительно повысить скорость работы часов и снизить энергопотребление.

Революция в емкости аккумулятора и автономности

Одной из самых приятных новостей для пользователей является увеличение емкости аккумулятора. В частности, флагманская модель Galaxy Watch Ultra 2 получит батарею емкостью 800 мА·ч, превзойдя показатель предыдущего поколения в 590 мА·ч. Это очень высокий показатель для умных часов, который позволит устройству активно работать в течение нескольких дней от одного заряда.

В стандартных моделях Galaxy Watch 9 также есть изменения: версия размером 44 мм получит аккумулятор на 445 мА·ч. Меньшая модель размером 40 мм будет ограничена источником питания на 325 мА·ч. В вопросе памяти Samsung не стала экономить: часы поступят в продажу с 2 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 ГБ встроенной памяти в зависимости от модели.

Дизайн и характеристики прочности

Существуют заметные различия и в плане внешнего вида и уровня защиты. Корпус Galaxy Watch 9 изготавливается из алюминия и имеет уровень водонепроницаемости 5 АТМ. Представитель высшего сегмента Galaxy Watch Ultra 2 производится в прочном титановом корпусе. Защита, позволяющая работать на глубине до 100 метров, делает эту модель идеальным выбором для любителей экстремальных видов спорта.

Также все новые модели поддерживают современные стандарты беспроводной связи:

  • Протокол нового поколения Bluetooth 6.0;
  • Двухдиапазонный Wi-Fi и модуль NFC;
  • Сеть связи ЛТЭ в некоторых модификациях;
  • Система Wear OS и интерфейс One UI Ватч 9.

Что касается цен, возможно небольшое повышение. По сообщению инсайдеров, Samsung решила поднять цены из-за новых технологий и более мощной батареи. Официальная презентация моделей Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2 запланирована на мероприятии Galaxy Унпакед, которое пройдет 22 июля в Лондоне. Ожидается, что на рынок Узбекистана эти гаджеты поступят в начале августа.

SamsungGalaxy WatchТехнологияГаджетСмарт-соат
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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