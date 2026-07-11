Гарри Кейн рассказал, как ему удается сохранять высокий уровень игры в 32 года

·39·Спорт
Гарри Кейн рассказал, как ему удается сохранять высокий уровень игры в 32 года

Капитан сборной Англии Гарри Кейн раскрыл секрет того, как в 32 года продолжать выступать на самом высоком уровне и не терять мотивацию. По словам нападающего, вместо глобальных целей ему придают силы для постоянного роста небольшие задачи, разбитые на весь сезон.

Кейн оценил прошедший сезон как успешный и подчеркнул, что именно эти результаты побуждают его стремиться к еще более высоким вершинам.

В чем заключается метод мотивации Кейна?

По мнению капитана сборной Англии, в любой деятельности человек должен ставить перед собой четкие и краткосрочные цели.

«В любом деле у вас должны быть свои маленькие мотивации, цели и задачи», — сказал он.

Кейн отметил, что рассматривает период в месяц или шесть недель как отдельный этап, отслеживая, каких результатов он может достичь за это время.

Большой результат начинается с маленьких шагов

Футболист сообщил, что на протяжении всего сезона ставит перед собой небольшие цели. Это помогает ему поддерживать мотивацию на одном уровне и не перегорать от долгосрочных задач.

По словам Кейна, каждое маленькое достижение дает новые силы для следующего этапа.

Прошлый сезон придал ему еще больше уверенности

Нападающий подчеркнул, что прошедший сезон был очень успешным с точки зрения его личных целей.

«Именно это дает мне силы стремиться к совершенству и пытаться достичь самого высокого уровня, чтобы увидеть, насколько далеко я могу продвинуться за короткий промежуток времени», — сказал Кейн.

В 32 года главная цель осталась прежней

Гарри Кейн доказывает, что возраст — это всего лишь цифра. Он по-прежнему стремится улучшать свои результаты, оставаться на высоком уровне и покорять новые вершины.

Подход Кейна прост, но эффективен: разбивать большую цель на мелкие этапы и с каждым шагом становиться лучше, чем вчера.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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