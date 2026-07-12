Революция в 3Д-печати: микросистемы теперь печатаются целиком за несколько секунд

·0·Технологии
Революция в 3Д-печати: микросистемы теперь печатаются целиком за несколько секунд

Исследователи из Университета Юты совершили прорыв в технологии 3Д-печати. Разработанный ими новый метод позволяет печатать сложные детали микроскопического уровня всего за 20 секунд с помощью одного лазерного импульса. Ожидается, что это открытие позволит отказаться от традиционных послойных методов печати, радикально улучшив скорость и качество производства микросистем. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Обычные 3Д-принтеры формируют объект слой за слоем, снизу вверх. Однако, по данным иксбт.ком, новая система создает всю конструкцию одновременно. Такой подход не только экономит время, но и повышает прочность изделия. Поскольку связи между слоями обычно являются самым слабым местом 3Д-деталей, в новом методе деталь создается как единое целое.

Сила голографической проекции

В основе технологии лежит специальная маска с наноструктурой. Эта маска превращает лазерный луч в объемную голографическую проекцию будущего изделия. Проходя через фоточувствительный материал под названием СУ-8, свет одновременно воздействует на нужные точки внутри полимера, мгновенно формируя трехмерную структуру.

Эта разработка опирается на принципы фотолитографии, используемой в производстве микрочипов. Разница в том, что в полупроводниковой промышленности этот метод применяется только для создания плоских изображений, а ученые адаптировали его для формирования объемных объектов. Линза, являющаяся ключевым элементом системы, компенсирует рассеивание света внутри полимера и направляет энергию в точно заданные точки.

Практическое применение и перспективы будущего

В ходе экспериментов исследователям удалось изготовить массив микротрубок диаметром всего 6 микрометров. Примечательно, что, хотя длина этих трубок в 120 раз превышает их диаметр, они сохранили высокую механическую прочность. Испытания доказали, что эти микроканалы способны перемещать жидкость с помощью капиллярного эффекта.

Новая технология может широко применяться в следующих областях:

  • Микрофлюидные устройства и лабораторные системы;
  • Компоненты микроэлектроники;
  • Высокоточные оптические системы;
  • Микроскопические датчики для медицины.

Пока у метода есть свои ограничения — в текущей версии можно полностью контролировать два пространственных измерения, но конечный продукт все равно имеет объемную форму. Команда ученых сейчас работает над усовершенствованной моделью с полным трехмерным управлением без потери скорости и точности печати. Ожидается, что это открытие станет фундаментом для массового производства микросистем в будущем.

3D-ПринтерТехнологияЛазерМикроэлектроникаИнновация
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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