Японская технология: камеры смартфонов могут уменьшиться в 4 раза

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Японская технология: камеры смартфонов могут уменьшиться в 4 раза

Японские ученые разработали новый тип фотодатчиков, которые могут совершить революцию в технологии захвата цифровых изображений. Эти сенсоры, созданные исследователями из Нагойского университета, отказываются от традиционной системы пикселей и способны воспринимать все цвета одновременно. Это может положить конец проблеме огромных камер, выступающих из корпуса смартфонов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В настоящее время почти все цифровые камеры работают по системе, называемой массивом Байера. В ней каждый пиксель фиксирует только один цвет (красный, зеленый или синий), а затем специальное программное обеспечение анализирует данные с соседних пикселей и восстанавливает полное изображение. По данным иксбт.ком, такой подход требует наличия огромного количества элементов на матрице и препятствует уменьшению размеров камер.

Оксид цинка с добавлением галлия и прозрачные слои

Японские инженеры предложили использовать прозрачные нанолисты на основе оксида цинка, легированного галлием (ГЗО). Уникальность этого материала заключается в том, что он способен полностью воспринимать спектр видимого света. Несколько прозрачных слоев, наложенных друг на друга, позволяют разделять цветовые компоненты без использования традиционных цветовых фильтров. По расчетам исследователей, если каждый пиксель сможет самостоятельно определять три основных цвета, количество элементов на сенсоре можно сократить на 75 процентов без потери качества изображения.

Одним из важнейших преимуществ нового материала является его сверхвысокая прозрачность. Каждый слой нанолиста пропускает 99,995 процента света. Это практически не снижает яркость и четкость изображения при наложении нескольких фоточувствительных элементов друг на друга. Поскольку обычный оксид цинка слабо реагирует на свет, ученым удалось изменить электронную структуру, добавив в него галлий.

Высокая чувствительность и долговечность

В ходе экспериментов новый сенсор показал поразительные результаты. Его показатель чувствительности достиг 800 А/Вт, тогда как у многих коммерческих сенсоров, представленных сегодня на рынке, этот показатель составляет всего около 10 А/Вт. Это означает, что ГЗО-сенсоры позволяют делать качественные снимки без шумов даже в условиях очень низкой освещенности.

Сфера применения технологии не ограничивается только смартфонами. ГЗО-сенсоры отличаются особой прочностью:

  • способность работать при высоких температурах до 400°К;
  • стабильность в вакуумных условиях;
  • устойчивость к высокой влажности.
Такие характеристики делают новые датчики идеальными кандидатами для автомобильной электроники, промышленного оборудования, миниатюрных камер медицинских эндоскопов и даже космических систем. Кроме того, возможность производства этих сенсоров при комнатной температуре свидетельствует о том, что их себестоимость будет относительно низкой.

Пока данная технология успешно проходит испытания в лабораторных условиях. Если она будет внедрена в массовое производство, мы вступим в эру не только тонких смартфонов, но и умных устройств, встроенных в одежду или практически незаметных для глаза.

ЯпонияТехнологияСмартфонКамераИнновация
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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