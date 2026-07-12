Huawei на пути к технологической независимости: компания будет производить собственные чипы памяти DRAM

·26·Технологии
Huawei на пути к технологической независимости: компания будет производить собственные чипы памяти DRAM

Китайский технологический гигант Huawei делает очередной стратегический шаг в создании собственной экосистемы полупроводников под давлением санкций США. Как сообщает издание Семикондуктор Инсидер, компания готовится наладить производство собственных чипов оперативной памяти (DRAM). Ожидается, что этот проект станет важным поворотным моментом не только для Huawei, но и для всей электронной промышленности Китая в плане снижения зависимости от внешних поставщиков. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Этот масштабный проект реализуется не только силами Huawei. В нем также участвуют китайский производитель чипов памяти Свайсуре и государственные структуры. Согласно плану, стороны построят крупное предприятие по производству 12-дюймовых кремниевых пластин. Мощность завода рассчитана на выпуск до 140 тысяч пластин в месяц, что является весьма значительным показателем для отрасли.

Технологический уровень и кадровый состав

На начальном этапе новый завод будет производить память DRAM на основе 28-нм технологического процесса. Конечно, этот показатель значительно уступает современным решениям лидеров рынка, таких как Samsung, СК хйникс и Микрон. Однако этот шаг позволит Huawei обеспечить часть своих устройств гарантированными компонентами и смягчить зависимость от конъюнктуры внешнего рынка.

Для обеспечения успеха проекта Huawei привлекла самых опытных специалистов отрасли. По имеющимся данным, новое предприятие может возглавить бывший директор TSMC. Кроме того, на должность стратегического консультанта приглашен эксперт, который в свое время руководил японской компанией Элпида, специализировавшейся на производстве DRAM. Такие опытные кадры помогут наладить технологические процессы предприятия в кратчайшие сроки.

Почему это жизненно важно для Huawei?

В настоящее время около 95% мирового рынка DRAM контролируют три крупные компании — Samsung, СК хйникс и Микрон. Стремительное развитие технологий AI привело к резкому росту спроса на чипы памяти. Это вызывает дефицит на рынке и приводит к росту цен. Для Huawei наличие собственного завода означает защиту от рисков изменения цен и дефицита.

Санкции, введенные США и Европейским союзом, запрещают поставки Huawei современных чипов и оборудования, необходимого для их производства. В этих условиях компания вынуждена самостоятельно производить не только процессоры, но и такие фундаментальные компоненты, как чипы памяти. Правительство Китая всесторонне поддерживает этот проект в вопросах финансирования, строительства и получения необходимых разрешений.

Подводя итог, можно сказать, что выход Huawei на рынок чипов памяти может изменить глобальную технологическую карту. Несмотря на то, что технологически компания пока отстает от лидеров, она стремится обеспечить долгосрочную стабильность за счет создания собственной закрытой производственной цепочки. Это в будущем еще больше укрепит независимость Китая в сфере полупроводников.

HuaweiХитойТехнологияDRAMЯримўтказгич
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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