Xiaomi выпустила умную и безопасную газовую плиту Mijia Тимед Гас Стове 3 для кухни

·44·Технологии
Xiaomi выпустила умную и безопасную газовую плиту Mijia Тимед Гас Стове 3 для кухни

Китайский технологический гигант Xiaomi продолжает расширять свою экосистему бытовой техники. На этот раз компания представила новую газовую плиту Mijia Тимед Гас Стове 3 Вхите 5200В, которая значительно упрощает процесс приготовления пищи и выводит безопасность на новый уровень. Устройство отличается не только современным дизайном, но и высокой тепловой мощностью и интеллектуальными функциями. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Главным преимуществом новой модели является функция таймера, который можно установить отдельно для каждой конфорки. Пользователи могут задать время приготовления от 1 до 180 минут. По истечении установленного времени система автоматически прекращает подачу газа и отключает пламя. Эта функция облегчает работу на кухне и обеспечивает безопасность, особенно при приготовлении блюд, требующих длительного кипячения.

Высокая мощность и энергоэффективность

Модель Mijia Тимед Гас Стове 3 обладает мощностью 5200 В, что позволяет очень быстро разогревать продукты. Инженеры Xiaomi отмечают, что тепловой КПД устройства достигает 70 процентов. Это полностью соответствует китайскому стандарту энергоэффективности первого класса и помогает значительно экономить расход газа.

Для равномерного распределения тепла в устройстве применена двухконтурная система пламени. Внутреннее кольцо отвечает за интенсивный нагрев, а внешнее равномерно распределяет огонь по всей площади дна посуды. Стабильный процесс горения обеспечивается системой из 168 специальных отверстий, расположенных в двух контурах.

Дизайн и удобство установки

Внешне плита покрыта белой текстурированной стеклянной панелью. Эта поверхность не только эстетично выглядит, но и устойчива к загрязнениям, а также очень легко чистится. По данным иксбт.ком, основание устройства имеет регулируемую конструкцию, что позволяет адаптировать его под кухонные столешницы различных размеров.

В настоящее время новинка поступила в продажу на крупных торговых площадках Китая, включая ДжД.ком. Рекомендованная розничная цена устройства составляет около 205 долларов, однако в период первоначальных продаж покупатели могут приобрести его примерно за 175 долларов. Учитывая популярность продукции Xiaomi на рынке Узбекистана, ожидается, что эта умная газовая плита появится в магазинах страны в ближайшие месяцы.

XiaomiMijiaГаз ПлитасиТехнологияСмарт Ҳоме
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Тимекс представила новые часы в титановом корпусе для профессиональных дайверовТимекс представила новые часы в титановом корпусе для профессиональных дайверовСегодня, 23:29Аирбус меняет стратегию: эра гигантских лайнеров уступает место компактным самолетамАирбус меняет стратегию: эра гигантских лайнеров уступает место компактным самолетамСегодня, 22:54SpaceX показала интерьер ГигаБай, крупнейшего в мире завода по производству ракетSpaceX показала интерьер ГигаБай, крупнейшего в мире завода по производству ракетСегодня, 21:50Huawei на пути к технологической независимости: компания будет производить собственные чипы памяти DRAMHuawei на пути к технологической независимости: компания будет производить собственные чипы памяти DRAMСегодня, 21:20Спрос на Wi-Fi роутеры на мировом рынке продолжает снижатьсяСпрос на Wi-Fi роутеры на мировом рынке продолжает снижатьсяСегодня, 20:54Новая глава в истории Tesla: линия Модел С и Модел Кс освобождена для роботов OptimusНовая глава в истории Tesla: линия Модел С и Модел Кс освобождена для роботов OptimusСегодня, 20:24
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли