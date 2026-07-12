Xiaomi выпустила умную и безопасную газовую плиту Mijia Тимед Гас Стове 3 для кухни

Китайский технологический гигант Xiaomi продолжает расширять свою экосистему бытовой техники. На этот раз компания представила новую газовую плиту Mijia Тимед Гас Стове 3 Вхите 5200В, которая значительно упрощает процесс приготовления пищи и выводит безопасность на новый уровень. Устройство отличается не только современным дизайном, но и высокой тепловой мощностью и интеллектуальными функциями. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Главным преимуществом новой модели является функция таймера, который можно установить отдельно для каждой конфорки. Пользователи могут задать время приготовления от 1 до 180 минут. По истечении установленного времени система автоматически прекращает подачу газа и отключает пламя. Эта функция облегчает работу на кухне и обеспечивает безопасность, особенно при приготовлении блюд, требующих длительного кипячения.

Высокая мощность и энергоэффективность

Модель Mijia Тимед Гас Стове 3 обладает мощностью 5200 В, что позволяет очень быстро разогревать продукты. Инженеры Xiaomi отмечают, что тепловой КПД устройства достигает 70 процентов. Это полностью соответствует китайскому стандарту энергоэффективности первого класса и помогает значительно экономить расход газа.

Для равномерного распределения тепла в устройстве применена двухконтурная система пламени. Внутреннее кольцо отвечает за интенсивный нагрев, а внешнее равномерно распределяет огонь по всей площади дна посуды. Стабильный процесс горения обеспечивается системой из 168 специальных отверстий, расположенных в двух контурах.

Дизайн и удобство установки

Внешне плита покрыта белой текстурированной стеклянной панелью. Эта поверхность не только эстетично выглядит, но и устойчива к загрязнениям, а также очень легко чистится. По данным иксбт.ком, основание устройства имеет регулируемую конструкцию, что позволяет адаптировать его под кухонные столешницы различных размеров.

В настоящее время новинка поступила в продажу на крупных торговых площадках Китая, включая ДжД.ком. Рекомендованная розничная цена устройства составляет около 205 долларов, однако в период первоначальных продаж покупатели могут приобрести его примерно за 175 долларов. Учитывая популярность продукции Xiaomi на рынке Узбекистана, ожидается, что эта умная газовая плита появится в магазинах страны в ближайшие месяцы.