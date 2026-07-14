Задолженность была погашена авансом

Согласно исполнительному документу, находящемуся в производстве Ширинского городского отдела Бюро принудительного исполнения, с должника Б.Х. в пользу взыскателя З.Х. было назначено взыскание алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

В ходе исполнительных действий право должника на выезд за границу было временно ограничено. Однако должник, выразив намерение выехать за рубеж с целью трудоустройства, обратился за практической помощью.

Должнику были разъяснены права и обязанности сторон, а также порядок авансовой оплаты алиментов, предусмотренный исполнительным документом.

В результате отец-должник выплатил авансом алименты за пять лет в размере 120 миллионов сумов, рассчитанные государственным исполнителем, после чего ограничение на его выезд за границу было снято.