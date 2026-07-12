Тимекс представила новые часы в титановом корпусе для профессиональных дайверов

·52·Технологии
Тимекс представила новые часы в титановом корпусе для профессиональных дайверов

Известная американская компания Тимекс значительно расширила свою серию Дипватер, представив новую модель Меридиан 300 Титаниум HEV Аутоматик. Эти механические часы кардинально отличаются от привычных кварцевых моделей бренда и представляют собой высокотехнологичный инструмент, предназначенный для профессиональных дайверов. Новинка выделяется не только своей прочностью, но и водонепроницаемостью на глубине до 300 метров. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Корпус часов изготовлен из легкого и сверхпрочного титанового сплава, широко используемого в авиации и тяжелой промышленности. Диаметр корпуса составляет 44 мм, а толщина — 15 мм. Инженеры Тимекс оснастили устройство всеми необходимыми элементами для работы в экстремальных условиях: здесь установлены однонаправленный керамический безель и сапфировое стекло с антибликовым покрытием.

Возможности для работы на глубине

Главная особенность модели — автоматический гелиевый клапан (HEV), расположенный на отметке 10 часов. По данным иксбт.ком, такая система используется только в профессиональных часах для дайвинга. При работе с газовыми смесями в специальных камерах гелий может проникать внутрь корпуса часов. Во время декомпрессии этот клапан служит для безопасного вывода накопленного газа и предотвращает повреждение часов.

Внутри часов установлен японский автоматический механизм Миёта 8215 на 21 камне. Этот механизм хорошо известен в часовом мире своей надежностью и долговечностью. Тимекс предлагает пользователям два варианта исполнения этой модели.

  • Первая версия имеет черный циферблат с люминесцентными метками.
  • Вторая версия оснащена зеленым циферблатом, полностью покрытым японским люминофором Немото ЛумиНова СГ2200, который обеспечивает максимальную видимость в темноте.
Обе модели комплектуются черными ремешками из материала ХНБР шириной 20 мм. Этот специальный каучук отличается устойчивостью к ультрафиолетовым лучам, высоким температурам и различным химическим веществам. Также предусмотрена система быстрой замены ремешка.

В США начался прием предварительных заказов на модель Тимекс Дипватер Меридиан 300 Титаниум HEV Аутоматик. Цена этих часов профессионального уровня установлена на отметке 1000 долларов. Хотя это дороже обычных моделей бренда, такая стоимость является конкурентоспособной для характеристик, включающих титановый корпус и гелиевый клапан.

ТимехДеэпватерСмартфонТехнологияАксессуар
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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