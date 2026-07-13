ХМД представляет модель Фаме для любителей компактных смартфонов

В то время как рынок смартфонов переполнен устройствами с большими экранами, компания ХМД Глобал выбирает неожиданное направление. По данным инсайдеров, бренд готовится к выпуску смартфона ХМД Фаме, который будет отличаться сверхкомпактными размерами. Это устройство предназначено для пользователей, которые скучают по современным технологиям и классической эргономике. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно сообщению иксбт.ком, известный инсайдер смашкс_60 раскрыл первые подробности о новой модели в социальных сетях. Ожидается, что ХМД Фаме станет улучшенной версией ранее анонсированной модели ХМД Туч. Главной особенностью новинки станет экран с диагональю всего 3,5 дюйма. На фоне ставших стандартом 6,5–6,7-дюймовых «гигантов» это выглядит весьма необычно.

Изменения в управлении и удобство

Еще одним важным аспектом ХМД Фаме является система управления. Предполагается, что вместо сенсорных элементов, использованных в моделях ХМД Туч и Ксплора Оне, устройство получит полноценные физические кнопки. Такой подход предотвращает случайные нажатия и значительно упрощает управление устройством даже одной рукой или в неблагоприятных условиях.

На данный момент точных данных о других технических характеристиках смартфона, в частности о процессоре, объеме памяти или камерах, нет. Тем не менее эксперты оценивают эту модель как отличное решение для детей, пожилых людей или сторонников цифрового детокса (дигитал детокс). Поскольку устройства с маленьким экраном стали редкостью на рынке, ХМД Фаме несомненно найдет свою лояльную аудиторию.

Стоит отметить, что ХМД Глобал пока не делала официальных заявлений об этой модели. Однако инсайдер смашкс_60 ранее завоевал доверие благодаря достоверной информации о ХМД Икон Флип 1 и других кнопочных телефонах. Это повышает вероятность того, что сообщения о модели Фаме соответствуют действительности.

На рынке Узбекистана также сохраняется постоянный спрос на компактные и доступные устройства. Если ХМД Фаме будет представлен по доступной цене, он может стать популярным в качестве второго телефона или основного простого устройства для связи. Компания продолжает укреплять свои позиции, сочетая классический дизайн и современные драйверы.