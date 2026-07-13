Конфликт между Uber и Ваймо: борьба за будущее роботакси обостряется

Новый законопроект в Вашингтоне (США), разрешающий движение беспилотных автомобилей, обострил отношения между компаниями Uber и Ваймо. Эти технологические гиганты, когда-то считавшиеся партнерами, теперь занимают противоположные позиции по вопросам регулирования рынка роботакси. Это может определить будущее автономных транспортных средств не только в столице США, но и во всем мире. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным издания TechCrunch, компания Uber выступает против предлагаемого законопроекта, опасаясь, что он создаст де-факто монополию для Ваймо, принадлежащей холдингу Alphabet. Представители Uber подчеркивают, что этот закон приведет к потере рабочих мест для водителей, и настаивают на том, что роботакси должны работать только на основе «гибридной модели» совместно с водителями-людьми.

Гибридная модель и защита интересов водителей

Глава отдела политики Uber в США Хави Корреосо отметил, что при регулировании отрасли необходимо обеспечить потребителям право выбора. По его мнению, роботакси не могут оказывать физическую помощь пожилым людям или лицам с ограниченными возможностями так, как это делают люди. Кроме того, согласно статистике, одно автономное транспортное средство может заменить рабочие места примерно четырех водителей.

Согласно системе, предлагаемой Uber, роботакси должны работать не как отдельная сеть, а в составе существующих агрегаторов, таких как Uber. Это может обязать любого оператора роботакси предоставлять свои услуги через платформу Uber. Компания считает это единственным способом предотвратить пробки на дорогах и сохранить качество обслуживания.

Позиция Ваймо и правовые требования

Ваймо, в свою очередь, поддерживает законопроект. По словам представителей компании, новые правила обеспечат безопасное внедрение автономных транспортных средств и послужат развитию общественного транспорта. Ваймо заявляет, что не намерена ограничивать деятельность таких компаний, как Uber, а наоборот, подчеркивает необходимость создания условий для технологического прогресса.

Новый законопроект предусматривает обновление Акта об автономных транспортных средствах, принятого в 2012 году. В настоящее время такие компании, как Ваймо и Зукс, могут проводить испытания в Вашингтоне только под контролем оператора безопасности. Новый порядок включает следующие требования:

Наличие страхового полиса на сумму не менее 5 миллионов долларов;

Отчетность о дорожно-транспортных происшествиях в срок от 8 до 72 часов;

Уплата налога в размере 0,15 доллара за каждую пройденную милю для операторов роботакси.

Интересно, что половину средств, полученных от этого налога, планируется направить на развитие общественного транспорта, а оставшуюся часть — на переобучение и поддержку водителей такси, которые могут остаться без работы из-за роботов. Эта мера направлена на сохранение социальной стабильности в эпоху технологических изменений.

Ожидается, что окончательное решение по данному законопроекту будет принято до конца года. Это противостояние между Uber и Ваймо станет важным прецедентом, демонстрирующим, как роботакси будут формироваться не только с технической, но и с правовой и социальной точек зрения. Для таких развивающихся рынков, как Узбекистан, этот опыт в будущем может послужить основным руководством при регулировании автономного транспорта.