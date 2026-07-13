У побережья Норвегии найдено судно с 300-летними сокровищами

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У побережья Норвегии найдено судно с 300-летними сокровищами

У побережья Норвегии археологи обнаружили останки уникального судна XVIII века. Специалисты оценивают эту находку как одно из судов с наиболее хорошо сохранившимся грузом, когда-либо найденных в Северной Европе. Особый интерес у ученых вызывает тот факт, что груз внутри корабля остался практически в неизменном виде.

Директор Норвежского управления культурного наследия Ханна Гейран отметила, что груз на этом судне сохранился в таком хорошем состоянии, какого ранее в Северной Европе не встречали. По ее словам, подобная находка дает возможность получить новые сведения об истории торговых судов XVIII века и международной торговле того периода.

Об открытии организация официально объявила в июне текущего года. Останки судна были обнаружены Эспеном Состадом, руководителем небольшой исследовательской компании, работающей с часовыми механизмами и дистанционно управляемыми подводными аппаратами (ROV).

Сообщается, что судно покоится в проливе Скагеррак у юго-восточного побережья Норвегии на глубине около 600 метров (1970 футов). На подводных снимках видно, что сложенные среди обломков корабля фарфоровые изделия и другие ценные предметы сохранились практически в целости.

Пиалы и блюдца с синим узором на белой ткани, рядом стоят стеклянные бутылки.

Ханна Гейран говорит, что найти настолько хорошо сохранившийся груз на судах XVIII века — большая редкость. К настоящему времени на корабле обнаружено большое количество неповрежденного китайского фарфора, а также детали люстр, кубки, стеклянная посуда и бочки с зерном.

Кроме того, археологи нашли несколько ящиков, расставленных в ряд. Однако они пока не были вскрыты для изучения. По предположению одного из специалистов, в одном из них могли храниться текстильные изделия. В другом ящике с высокой долей вероятности могут находиться органические продукты, такие как чай, лекарственные травы и различные медикаменты.

Исследователи подчеркивают, что удивительно, как груз смог сохраниться в таком хорошем состоянии на протяжении почти трех столетий. Однако отмечается, что современные рыболовные тралы все же нанесли повреждения некоторым частям останков судна.

Пока ученые не смогли установить, откуда вышло судно и куда направлялось. Но некоторые найденные предметы могут помочь разгадать эту тайну.

По мнению специалистов, помимо китайского фарфора, другие ценные товары могли быть привезены из Англии или Германии. Одной из самых интересных находок стал кирпич, использовавшийся в камбузе судна, на котором сохранилось клеймо кирпичного завода Lübecker Ratsziegelei, действовавшего в немецком городе Любек с XV века до 1772 года.

Два человека на фоне моря держат в руках древние фарфоровые изделия.

Археологи не подсчитывали точную стоимость груза по меркам того времени. Однако они отмечают, что в середине XVIII века китайский фарфор считался одним из самых дорогих и престижных товаров в Европе. Позже он стал относительно доступным и для представителей среднего класса.

Сегодня главная ценность этих останков судна оценивается не в материальном, а в историческом и культурном плане. Оно официально является объектом культурного наследия, находящимся под охраной.

По словам Ханны Гейран, ученые возлагают большие надежды на предстоящие исследования. Они планируют выяснить, сколько еще уникальных предметов скрыто в недрах корабля. Исследователей еще больше заинтриговал тот факт, что на подводных снимках была замечена даже изящная статуэтка цветка лотоса, выполненная из фарфора.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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