SpaceX снова готова к полету: Starship выведет на орбиту спутники третьего поколения

Федеральное управление гражданской авиации США (ФАА) выдало компании SpaceX разрешение на запуск новых прототипов ракетной системы Starship. Это решение было принято после того, как были полностью установлены причины технического сбоя, произошедшего в мае. Специалисты компании устранили проблему, и следующий полет ожидается в этот четверг, 16 июля. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Предстоящая миссия станет вторым испытательным полетом для третьей версии (В3) системы Starship. Важность этого запуска заключается в том, что ракета впервые выведет в космос спутники Starlink третьего поколения. До этого момента Starship ограничивался лишь транспортировкой макетов тяжелых спутников. Теперь же в космос будут отправлены полноценные и гораздо более мощные устройства связи.

Анализ неисправностей и внесенные изменения

Во время майских испытаний ускоритель Super Heavy успешно поднялся в космос, но при возвращении на Землю упал в Мексиканский залив. Расследования, проведенные SpaceX и ФАА, показали, что небольшие различия в последовательности запуска двигателей привели к неконтролируемому повороту блока на 90 градусов. Также к неудаче привели ошибки в системе сигнализации двигателей.

Инженеры компании, сделав выводы из этих ошибок, внесли ряд изменений в аппаратное и программное обеспечение. В частности, была повышена надежность повторного зажигания двигателей и усовершенствована система прекращения полета в чрезвычайных ситуациях. Такой подход «летать, ошибаться и исправлять» характерен для компании под руководством Elon Musk и способствует более быстрому развитию космических технологий.

Спутники Starlink нового поколения

В ходе предстоящего полета планируется вывести на орбиту 20 спутников Starlink нового поколения. Эти устройства отличаются следующими характеристиками:

Взаимосвязь через лазеры с высокой пропускной способностью;

Значительное увеличение скорости интернета и емкости сети;

Конструкция, обеспечивающая полное сгорание в атмосфере после завершения миссии;

Оснащение специальными камерами для съемки внешней части Starship.

SpaceX недавно разместила свои акции на бирже Nasdaq (IPO) и стала одной из десяти самых дорогих компаний в мире. Компании удалось привлечь около 86 миллиардов долларов. Проект Starlink в настоящее время является самой прибыльной частью бизнеса, однако грандиозные планы Elon Musk по межпланетным путешествиям и созданию центров обработки данных в космосе напрямую зависят от полного успеха системы Starship.

По данным иксбт.ком, Starship В3 и спутники Starlink третьего поколения имеют стратегическое значение для будущего SpaceX. Если испытания в четверг пройдут успешно, это откроет новую страницу в эре многоразовых ракетных систем и еще больше снизит стоимость доставки грузов в космос.