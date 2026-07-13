SpaceX снова готова к полету: Starship выведет на орбиту спутники третьего поколения

·20·Технологии
SpaceX снова готова к полету: Starship выведет на орбиту спутники третьего поколения

Федеральное управление гражданской авиации США (ФАА) выдало компании SpaceX разрешение на запуск новых прототипов ракетной системы Starship. Это решение было принято после того, как были полностью установлены причины технического сбоя, произошедшего в мае. Специалисты компании устранили проблему, и следующий полет ожидается в этот четверг, 16 июля. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Предстоящая миссия станет вторым испытательным полетом для третьей версии (В3) системы Starship. Важность этого запуска заключается в том, что ракета впервые выведет в космос спутники Starlink третьего поколения. До этого момента Starship ограничивался лишь транспортировкой макетов тяжелых спутников. Теперь же в космос будут отправлены полноценные и гораздо более мощные устройства связи.

Анализ неисправностей и внесенные изменения

Во время майских испытаний ускоритель Super Heavy успешно поднялся в космос, но при возвращении на Землю упал в Мексиканский залив. Расследования, проведенные SpaceX и ФАА, показали, что небольшие различия в последовательности запуска двигателей привели к неконтролируемому повороту блока на 90 градусов. Также к неудаче привели ошибки в системе сигнализации двигателей.

Инженеры компании, сделав выводы из этих ошибок, внесли ряд изменений в аппаратное и программное обеспечение. В частности, была повышена надежность повторного зажигания двигателей и усовершенствована система прекращения полета в чрезвычайных ситуациях. Такой подход «летать, ошибаться и исправлять» характерен для компании под руководством Elon Musk и способствует более быстрому развитию космических технологий.

Спутники Starlink нового поколения

В ходе предстоящего полета планируется вывести на орбиту 20 спутников Starlink нового поколения. Эти устройства отличаются следующими характеристиками:

  • Взаимосвязь через лазеры с высокой пропускной способностью;
  • Значительное увеличение скорости интернета и емкости сети;
  • Конструкция, обеспечивающая полное сгорание в атмосфере после завершения миссии;
  • Оснащение специальными камерами для съемки внешней части Starship.
SpaceX недавно разместила свои акции на бирже Nasdaq (IPO) и стала одной из десяти самых дорогих компаний в мире. Компании удалось привлечь около 86 миллиардов долларов. Проект Starlink в настоящее время является самой прибыльной частью бизнеса, однако грандиозные планы Elon Musk по межпланетным путешествиям и созданию центров обработки данных в космосе напрямую зависят от полного успеха системы Starship.

По данным иксбт.ком, Starship В3 и спутники Starlink третьего поколения имеют стратегическое значение для будущего SpaceX. Если испытания в четверг пройдут успешно, это откроет новую страницу в эре многоразовых ракетных систем и еще больше снизит стоимость доставки грузов в космос.

SpaceXStarshipElon MuskStarlinkТехнология
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

ЛАПД отказался от системы наблюдения Флок Сафетй из-за проблем с безопасностью данныхЛАПД отказался от системы наблюдения Флок Сафетй из-за проблем с безопасностью данныхСегодня, 19:56Китай ищет воду на южном полюсе Луны: началась подготовка к миссии Чангʻе-7Китай ищет воду на южном полюсе Луны: началась подготовка к миссии Чангʻе-7Сегодня, 19:52ХМД представляет модель Фаме для любителей компактных смартфоновХМД представляет модель Фаме для любителей компактных смартфоновСегодня, 19:25В навигационное приложение Вазе добавили ИИ Gemini и новые функцииВ навигационное приложение Вазе добавили ИИ Gemini и новые функцииСегодня, 19:21Nubia представила смартфон Нео 5 GT с первой в мире гибридной системой охлажденияNubia представила смартфон Нео 5 GT с первой в мире гибридной системой охлажденияСегодня, 18:52Вниманию водителей: аккаунты крадут через поддельные топливные картыВниманию водителей: аккаунты крадут через поддельные топливные картыСегодня, 18:22
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли