Президент Федерации футбола Камеруна и легендарный нападающий Самюэль Это’о высказался о ситуации вокруг одной из самых ярких звезд современности — Килиана Мбаппе. По его мнению, несмотря на феноменальные результаты, которые форвард «Реал Мадрида» показывает на родине, он не получает должного признания со стороны общественности. Это’о не скрывает удивления несоответствием между статусом Мбаппе как одного из лучших бомбардиров в истории французского футбола и отношением к нему. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

В интервью изданию Ле Парисиен Это’о подчеркнул, что достижения Мбаппе ставят его в один ряд с другими легендами футбола. Однако, по его словам, 27-летнего нападающего до сих пор заставляют доказывать свое величие. Это вызывает различные вопросы относительно психологического состояния игрока и его роли в сборной Франции.

Вопрос происхождения и социальное давление

Это’о предположил, что корень критики в адрес Мбаппе может быть связан с его происхождением. Как известно, родители Мбаппе имеют камерунские и алжирские корни. По мнению Самюэля Это’о, именно этот фактор мог сформировать предвзятое отношение к нему в определенных слоях общества.

«Хотя это неудобный вопрос, пришло время его задать: не влияет ли происхождение Килиана и его место в обществе на отношение людей к нему? Мы живем в мире, где расизм и предрассудки все еще существуют, это невозможно отрицать», — добавил бывший нападающий. Он считает, что открытое выражение Мбаппе своего мнения по социально-политическим вопросам также усиливает давление на него.

Статистика и исторические результаты

Согласно данным Goal.com, Килиан Мбаппе оставляет неизгладимый след в истории чемпионатов мира. С 2018 года он сумел забить 20 голов в рамках турнира. По этому показателю он уступает только Лионелью Месси, на счету которого 21 гол. Ни один другой современный футболист не смог приблизиться к Мбаппе за этот период.

Тем не менее, во Франции не спешат признавать его величайшим футболистом в истории страны. Это’о говорит по этому поводу: «Что еще должен сделать Килиан, чтобы его признали лучшим в своем поколении или исторической личностью? Он доказывает свой уровень в каждом матче, но все равно остается под жесткой критикой».

Для Мбаппе, который сейчас выступает за «Реал Мадрид», эти споры не в новинку. Однако подобные заявления таких влиятельных фигур, как Самюэль Это’о, вновь поднимают вопросы расового и социального равенства в европейском футболе. Французское футбольное сообщество получило серьезное предупреждение о том, что оно должно научиться искренне ценить своего героя.