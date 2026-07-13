Лионель Месси уже не так опасен: Англия намерена свергнуть Аргентину с трона

·29·Спорт
Лионель Месси уже не так опасен: Англия намерена свергнуть Аргентину с трона

Хотя один из величайших игроков в истории мирового футбола Лионель Месси продолжает творить чудеса на поле, его статус «неприкосновенного» постепенно угасает. Бывший защитник сборной Англии Гэри Паллистер в интервью Goal.com подчеркнул, что 39-летняя легенда уже не так неуязвима для соперников, как раньше, и Англия способна его остановить. Об этом сообщает Goal.com.

Эти высказывания, сделанные в преддверии матча между Аргентиной и Англией в рамках чемпионата мира, вызвали широкие дискуссии. По словам Паллистера, Лионель Месси сейчас приблизился к уровню «обычного человека», и его физические возможности уже не на пике, как десять лет назад. Это придает сборной Англии под руководством Томаса Тухеля дополнительную уверенность в том, что они смогут свергнуть действующих чемпионов мира.

Месси все еще опасен, но его можно остановить

Несмотря на то, что Лионель Месси демонстрирует отличные результаты в составе «Интер Майами» в МЛС и сборной Аргентины, эксперты замечают, что его стиль игры изменился. Паллистер не отрицает, что он по-прежнему является центральной фигурой для Аргентины, но отметил, что его способность в одиночку обыгрывать целые команды снизилась.

«Месси уже не тот, что десять лет назад. Он по-прежнему решающий игрок для Аргентины, но я не думаю, что он может просто прорывать оборону соперника, как на пике своей формы. Да, он все еще обладает великолепной техникой, но теперь его можно сдержать командной дисциплиной», — говорит бывший футболист.

Ответный удар Англии: Гарри Кейн и Джуд Беллингем

Сборная Англии также подходит к этому противостоянию с сильным составом. Ожидается, что такие исполнители, как капитан команды Гарри Кейн и звезда «Реал Мадрида» Джуд Беллингем, создадут серьезные проблемы для обороны Аргентины. Главная задача для Томаса Тухеля — разработать тактический план, который ограничит влияние Лионелья Месси на игру.

Хотя Лионель Месси забил восемь голов на этом турнире и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, в стане англичан нет страха. Напротив, англичане готовы дать достойный отпор представителям Южной Америки благодаря своему молодому и энергичному составу.

Это противостояние — не только битва двух сильных команд, но и столкновение двух разных футбольных философий. Аргентина полагается на индивидуальное мастерство своего лидера, в то время как Англия под руководством Томаса Тухеля стремится показать системную и дисциплинированную игру. Несмотря на то, что Лионель Месси превосходит соперника в опыте, проведя более 200 матчей, напор англичан может решить исход игры.

В завершение стоит отметить, что для Лионелья Месси этот турнир может стать шагом к его девятому «Золотому мячу». Однако такие гранды, как Англия, остаются самым большим препятствием на его пути. Срединный матч покажет, кто прав.

Лионель МессиАнглияАргентинаЖаҳон ЧемпионатиТомас Тухель
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Jahongir Tursunov
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