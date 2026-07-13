В навигационное приложение Вазе добавили ИИ Gemini и новые функции

Навигационный сервис Вазе, принадлежащий компании Google, представил свое очередное крупное обновление. Теперь в приложение интегрирован ИИ-помощник Gemini, что дает водителям возможность сообщать о дорожной ситуации через обычный диалог и получать персонализированные маршруты. Эти изменения призваны не только улучшить пользовательский опыт, но и укрепить позиции Вазе в конкуренции с такими сервисами, как Apple Мапс. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Согласно данным иксбт.ком, обновленный Вазе теперь предлагает маршруты, анализируя предыдущие поездки пользователя и его привычки передвижения по городу. Например, если водитель постоянно предпочитает крупные магистрали узким улицам, приложение будет показывать именно эти направления в первую очередь. Функция персонализированной навигации уже запущена на платформах Android и iOS по всему миру.

Общение с Gemini и умный поиск

Одним из самых примечательных нововведений приложения является поиск адресов с помощью Gemini. Пользователям больше не нужно вводить точный адрес: достаточно нажать кнопку голосового поиска и произвести команды вроде «Найди открытую сейчас кофейню», «Ищи парковку рядом с торговым центром» или «Покажи самую дешевую заправку поблизости». ИИ анализирует эти запросы и предоставляет список наиболее подходящих вариантов.

Также был упрощен процесс обновления дорожных карт. Если раньше водители могли сообщать о пробках или ДТП, то теперь появилась возможность сообщать об ошибках на карте или перекрытых дорогах на живом языке. Например, достаточно сказать «Эта дорога сейчас закрыта» — Вазе немедленно отправит эту информацию местным редакторам карт.

Специальный режим для мотоциклистов

Ямы и неровности на дороге;

«Лежачие полицейские» (искусственные неровности);

Приподнятые пешеходные переходы;

Сужение обочины и узкие мосты.

Вазе не забыл и о владельцах двухколесного транспорта. Новый «Моторкйкле моде» учитывает короткие пути и ограничения, характерные для мотоциклов. Этот режим не только точнее рассчитывает время прибытия, но и предупреждает о следующих опасностях для водителей:Этот режим пока запущен в ряде стран Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, но ожидается, что вскоре он станет доступен и в других регионах.

Для тех, кто не любит лишний шум во время поездки, добавлен режим «Лесс чаттй» (Меньше болтовни). При включении этой функции приложение сводит голосовые инструкции к минимуму, выдавая лишь краткие предупреждения о самых важных поворотах и опасностях. Это помогает водителю не отвлекаться при прослушивании любимой музыки или подкастов.

Эти обновления актуальны и для пользователей в Узбекистане, так как Вазе является одним из самых популярных инструментов среди местных водителей для обнаружения радаров и пробок. Интеграция Gemini и персонализированный подход могут значительно упростить передвижение в сложной и быстро меняющейся дорожной инфраструктуре нашей страны.