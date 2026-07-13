Nubia представила смартфон Нео 5 GT с первой в мире гибридной системой охлаждения

·24·Технологии
Nubia представила смартфон Нео 5 GT с первой в мире гибридной системой охлаждения

Бренд Nubia, известный своими инновациями на рынке смартфонов, официально представил новую модель Нео 5 GT Спекиал Эдитион. Устройство привлекает внимание энтузиастов технологий рядом инноваций в своем классе, в частности, гибридной системой охлаждения на основе жидкости и воздуха, а также абсолютно плоской задней панелью. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, Nubia Нео 5 GT Спекиал Эдитион стал первым смартфоном в своем сегменте, использующим уникальную технологию охлаждения под названием АкуаКоре. Система использует пьезоэлектрический микронасос, трехслойную охлаждающую пленку и специальную непроводящую жидкость. В то же время воздушный поток внутри устройства помогает эффективно отводить тепло, что предотвращает перегрев процессора во время тяжелых игр и выполнения сложных задач.

Технические характеристики и производительность

Внутри устройства установлена однокристальная система MediaTek Dimensity 7400, которая гарантирует высокую скорость и энергоэффективность. Смартфон предлагается пользователям в двух конфигурациях памяти:

  • 12 GB оперативной и 256 GB встроенной памяти;
  • 12 GB оперативной и 512 GB встроенной памяти.
6,8-дюймовый АМОЛЭД-экран смартфона передает изображение в разрешении 1,5К. Самое примечательное, что частота обновления кадров составляет 144 Hz. Этот показатель обеспечивает плавность изображения в динамичных играх и предотвращает усталость глаз пользователя.

Дизайн и автономность

Инженеры Nubia уделили особое внимание внешнему виду устройства. Нео 5 GT Спекиал Эдитион позиционируется как единственный смартфон в своем сегменте с абсолютно плоской задней панелью. Это не только придает эстетичный вид, но и создает удобство при удержании устройства в руке. Смартфон также оснащен линейным вибромотором по оси Кс и качественными стереодинамиками.

Что касается длительного времени автономной работы, производители выбрали двухэлементный аккумулятор емкостью 6210 mAh. Такая большая емкость позволяет смартфону работать в течение всего дня даже при самом активном использовании. Ожидается, что на рынке Узбекистана эта модель займет достойное место среди игровых смартфонов благодаря своей доступной цене и высокой производительности.

NubiaNeo 5 GTСмартфонТехнологияMediaTek
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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