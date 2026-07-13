ЧМ-2026: Эра «легких соперников» завершилась, миллиардный проект приносит свои плоды

·28·Спорт
ЧМ-2026: Эра «легких соперников» завершилась, миллиардный проект приносит свои плоды

Опубликована аналитическая статья руководителя ФИФА по работе с ассоциациями-членами Ильхана Маммадова, посвященная историческому значению мундиаля 2026 года, накалу борьбы на полях и долгосрочному наследию, которое этот турнир оставляет для человечества.

Наиболее важные тезисы этого материала, описывающего глубинные сдвиги и глобальные перемены в мировом футболе, представляет Zamin.уз.

«В международном футболе больше не осталось легких соперников»

Ильхан Маммадов подчеркивает, что чемпионат мира этого года отличается высоким качеством игры на поле и беспрецедентной конкурентоспособностью. Сегодня в мировом футболе соотношение сил значительно выровнялось.

«Национальные сборные, которые раньше считались аутсайдерами в матчах против фаворитов, сегодня подвергают сильнейшие команды мира серьезным испытаниям вплоть до последних минут встречи. Это не случайность. Это результат системных инвестиций, которые ассоциации-члены осуществляли на протяжении многих лет», — говорит представитель ФИФА.

Программа «ФИФА Форвард»: инвестиции, направленные на 211 стран

В основе наблюдаемой сегодня глобальной конкуренции лежит программа ФИФА Форвард, запущенная по инициативе президента ФИФА Джанни Инфантино. Огромные доходы от соревнований не просто накапливаются, а перераспределяются между всеми 211 ассоциациями, входящими в организацию, через крупнейшую в мире спортивную программу.

Эти системные инвестиции послужили развитию следующих направлений:

  • Новые академии: по всему миру были созданы современные футбольные школы для поиска талантливой молодежи;

  • Инфраструктура: созданы поля и базы, соответствующие международным стандартам, для детско-юношеского футбола;

  • Женский футбол: внимание и финансовая поддержка этого направления резко возросли;

  • Равные возможности: футбольные руководители малых и развивающихся стран в равной степени гордятся качеством демонстрируемой игры.

От дискуссий до исторического успеха

В статье отмечается, что перед каждым крупным турниром естественно возникают различные сомнения. Например, перед чемпионатом мира в Катаре также было много споров, однако в итоге он был признан одним из самых успешных мундиалей в истории. ЧМ-2026, ставший крупнейшим турниром в истории, идет по тому же пути — несмотря на первоначальную критику, незабываемые моменты на поле и сильная футбольная система ответили на все вопросы.

В чем заключается истинное достижение мундиаля?

Ильхан Маммадов, как футбольный руководитель и обычный болельщик, остановился на символическом значении турнира:

«Я твердо верю, что самое большое достижение этого чемпионата мира ФИФА измеряется не только командой, которая завоюет кубок. Его истинное наследие заключается в том, что он вдохновляет миллионы молодых людей, дарит им веру и надежду, а также создает еще более прочный фундамент для всего мирового футбола».

Краткий анализ итогов ЧМ-2026:

Фактор

Старая система

ЧМ-2026 и новая эра

Конкуренция

4-5 грандов с ощутимым преимуществом

Легких соперников нет, сильная интрига в каждом матче

Распределение средств

Проекты в ограниченном кругу

Прямые инвестиции в 211 стран через ФИФА Форвард

Наследие турнира

В истории оставалось только имя чемпиона

Глобальная инфраструктура и новые академии для будущих поколений

Ильхан МаммадовФИФАЖанни ИнфантиноZamin.uz
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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