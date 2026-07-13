ЧМ-2026: Эра «легких соперников» завершилась, миллиардный проект приносит свои плоды
Опубликована аналитическая статья руководителя ФИФА по работе с ассоциациями-членами Ильхана Маммадова, посвященная историческому значению мундиаля 2026 года, накалу борьбы на полях и долгосрочному наследию, которое этот турнир оставляет для человечества.
Наиболее важные тезисы этого материала, описывающего глубинные сдвиги и глобальные перемены в мировом футболе, представляет Zamin.уз.
«В международном футболе больше не осталось легких соперников»
Ильхан Маммадов подчеркивает, что чемпионат мира этого года отличается высоким качеством игры на поле и беспрецедентной конкурентоспособностью. Сегодня в мировом футболе соотношение сил значительно выровнялось.
«Национальные сборные, которые раньше считались аутсайдерами в матчах против фаворитов, сегодня подвергают сильнейшие команды мира серьезным испытаниям вплоть до последних минут встречи. Это не случайность. Это результат системных инвестиций, которые ассоциации-члены осуществляли на протяжении многих лет», — говорит представитель ФИФА.
Программа «ФИФА Форвард»: инвестиции, направленные на 211 стран
В основе наблюдаемой сегодня глобальной конкуренции лежит программа ФИФА Форвард, запущенная по инициативе президента ФИФА Джанни Инфантино. Огромные доходы от соревнований не просто накапливаются, а перераспределяются между всеми 211 ассоциациями, входящими в организацию, через крупнейшую в мире спортивную программу.
Эти системные инвестиции послужили развитию следующих направлений:
Новые академии: по всему миру были созданы современные футбольные школы для поиска талантливой молодежи;
Инфраструктура: созданы поля и базы, соответствующие международным стандартам, для детско-юношеского футбола;
Женский футбол: внимание и финансовая поддержка этого направления резко возросли;
Равные возможности: футбольные руководители малых и развивающихся стран в равной степени гордятся качеством демонстрируемой игры.
От дискуссий до исторического успеха
В статье отмечается, что перед каждым крупным турниром естественно возникают различные сомнения. Например, перед чемпионатом мира в Катаре также было много споров, однако в итоге он был признан одним из самых успешных мундиалей в истории. ЧМ-2026, ставший крупнейшим турниром в истории, идет по тому же пути — несмотря на первоначальную критику, незабываемые моменты на поле и сильная футбольная система ответили на все вопросы.
В чем заключается истинное достижение мундиаля?
Ильхан Маммадов, как футбольный руководитель и обычный болельщик, остановился на символическом значении турнира:
«Я твердо верю, что самое большое достижение этого чемпионата мира ФИФА измеряется не только командой, которая завоюет кубок. Его истинное наследие заключается в том, что он вдохновляет миллионы молодых людей, дарит им веру и надежду, а также создает еще более прочный фундамент для всего мирового футбола».
Краткий анализ итогов ЧМ-2026:
Фактор
Старая система
ЧМ-2026 и новая эра
Конкуренция
4-5 грандов с ощутимым преимуществом
Легких соперников нет, сильная интрига в каждом матче
Распределение средств
Проекты в ограниченном кругу
Прямые инвестиции в 211 стран через ФИФА Форвард
Наследие турнира
В истории оставалось только имя чемпиона
Глобальная инфраструктура и новые академии для будущих поколений
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