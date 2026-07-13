Манчестер Юнайтед объявил о трансфере Андрея Сантоса за 50 миллионов фунтов

·34·Спорт
Манчестер Юнайтед объявил о трансфере Андрея Сантоса за 50 миллионов фунтов

Английский клуб Манчестер Юнайтед совершил свою первую крупную покупку в летнее трансферное окно. Талантливый бразильский полузащитник Андрей Сантос перешел из Челси на Олд Траффорд. Этот трансфер оценивается как первый серьезный шаг в эпоху нового главного тренера клуба Майкла Каррика. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания The Athletic, Манчестер Юнайтед заплатит за 22-летнего футболиста в общей сложности 50 миллионов фунтов стерлингов. Из них 48 миллионов являются гарантированной выплатой, а остальные 2 миллиона фунтов будут предоставлены в виде различных бонусов. Также, согласно условиям сделки, Челси сохранил за собой право на 10-процентную долю от последующей перепродажи игрока.

Андрей Сантос подписал с манкунианцами долгосрочный контракт, рассчитанный до июня 2031 года. Руководство клуба также включило пункт о возможности продления соглашения еще на один год. Бразильский футболист решил сменить команду из-за конкуренции с Мойсесом Кайседо, стремясь получить больше игровой практики.

Новая опора в системе Каррика

Майкл Каррик поставил своей приоритетной задачей усиление центральной линии команды. Из-за ухода Каземиро и тяжелой травмы Мануэля Угарте в полузащите Манчестер Юнайтед образовалась пустота. Ожидается, что Сантос решит именно эту проблему.

В прошлом сезоне Андрей Сантос провел 43 матча в составе Челси, выделяясь своим техническим мастерством. Согласно статистическим данным, он показал одни из самых высоких показателей по точным передачам и пасам вперед среди полузащитников до 22 лет в Премьер-лиге.

«Все, что связано с Манчестер Юнайтед, — особенное. Присоединиться к клубу, за который выступали мои кумиры, — невероятное чувство. Как полузащитник, я рад возможности учиться у Майкла Каррика. Он самый подходящий тренер для того, чтобы я вышел на новый уровень в своей карьере», — отметил Сантос в интервью официальному сайту клуба.

По словам спортивного директора клуба Джейсона Уилкокса, бразильский футболист сыграет важную роль в изменении игрового стиля команды. Ожидается, что он будет активно участвовать не только в обороне, но и в организации атак. С помощью этого трансфера Манчестер Юнайтед намерен установить полный контроль в центре поля.

Манчестер ЮнайтедЧелсиАндрей СантосТрансферАнглия Премер-лигаси
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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