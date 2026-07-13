Трагедия на фоне ЧМ-2026: аргентинский болельщик скончался, многие госпитализированы

·39·Спорт
Трагедия на фоне ЧМ-2026: аргентинский болельщик скончался, многие госпитализированы

Напряженный четвертьфинальный матч ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Швейцарии (3:1) войдет в историю не только благодаря борьбе на поле, но и из-за беспрецедентных эмоций за пределами стадиона. Хотя выход сборной Аргентины в полуфинал вызвал массовые празднования в Буэнос-Айресе, сильное волнение серьезно подорвало здоровье многих болельщиков.

Zamin.уз представляет подробности чрезвычайных медицинских ситуаций, зафиксированных в столице во время и после этого матча.

Сердце не выдержало сильных эмоций: скончался 51-летний болельщик

В самые напряженные моменты игры сердце 51-летнего местного болельщика не выдержало, и он перенес инфаркт (сердечный приступ). Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи пытались реанимировать мужчину и спасти его жизнь. Однако, несмотря на все усилия врачей, была официально зафиксирована смерть пациента.

Медицинский кризис в Буэнос-Айресе: скорая помощь работала всю ночь

Издание Амбито, ссылаясь на данные службы экстренной медицинской помощи Буэнос-Айреса (САМЭ), сообщает, что во время матча и последующих праздничных мероприятий в столице еще 6 человек обратились к врачам из-за сердечных приступов и других острых состояний. У болельщиков наблюдались боли в груди, одышка, обмороки и признаки острого коронарного синдрома.

Состояние пациентов, зарегистрированных медицинскими работниками, было следующим:

Возраст и пол болельщика

Наблюдаемые симптомы

Принятые меры и состояние

45-летний мужчина

Боль в груди, нарушение речи и онемение руки

Срочно доставлен в больницу

41-летний мужчина

Внезапная потеря сознания

Помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась

86-летняя женщина

Бессознательное состояние (хроническое заболевание сердца)

Проведены экстренные медицинские процедуры

74-летняя женщина

Сильная боль в области сердца, одышка

Госпитализирована на скорой помощи

48-летний мужчина

Острая боль в грудной клетке

Доставлен в реанимационное отделение больницы

38-летняя женщина

Резкое нарушение дыхательной системы

Помещена в больницу

Врачи предупреждают: во время таких престижных и интригующих соревнований, как чемпионат мира по футболу, в организме человека резко возрастает уровень адреналина и гормонов стресса. Это может привести к повышению артериального давления и сердечным приступам. Специалисты рекомендуют болельщикам, имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой, по возможности наблюдать за такими играми в спокойной обстановке.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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