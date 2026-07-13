Трагедия на фоне ЧМ-2026: аргентинский болельщик скончался, многие госпитализированы
Напряженный четвертьфинальный матч ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Швейцарии (3:1) войдет в историю не только благодаря борьбе на поле, но и из-за беспрецедентных эмоций за пределами стадиона. Хотя выход сборной Аргентины в полуфинал вызвал массовые празднования в Буэнос-Айресе, сильное волнение серьезно подорвало здоровье многих болельщиков.
Zamin.уз представляет подробности чрезвычайных медицинских ситуаций, зафиксированных в столице во время и после этого матча.
Сердце не выдержало сильных эмоций: скончался 51-летний болельщик
В самые напряженные моменты игры сердце 51-летнего местного болельщика не выдержало, и он перенес инфаркт (сердечный приступ). Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи пытались реанимировать мужчину и спасти его жизнь. Однако, несмотря на все усилия врачей, была официально зафиксирована смерть пациента.
Медицинский кризис в Буэнос-Айресе: скорая помощь работала всю ночь
Издание Амбито, ссылаясь на данные службы экстренной медицинской помощи Буэнос-Айреса (САМЭ), сообщает, что во время матча и последующих праздничных мероприятий в столице еще 6 человек обратились к врачам из-за сердечных приступов и других острых состояний. У болельщиков наблюдались боли в груди, одышка, обмороки и признаки острого коронарного синдрома.
Состояние пациентов, зарегистрированных медицинскими работниками, было следующим:
Возраст и пол болельщика
Наблюдаемые симптомы
Принятые меры и состояние
45-летний мужчина
Боль в груди, нарушение речи и онемение руки
Срочно доставлен в больницу
41-летний мужчина
Внезапная потеря сознания
Помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась
86-летняя женщина
Бессознательное состояние (хроническое заболевание сердца)
Проведены экстренные медицинские процедуры
74-летняя женщина
Сильная боль в области сердца, одышка
Госпитализирована на скорой помощи
48-летний мужчина
Острая боль в грудной клетке
Доставлен в реанимационное отделение больницы
38-летняя женщина
Резкое нарушение дыхательной системы
Помещена в больницу
Врачи предупреждают: во время таких престижных и интригующих соревнований, как чемпионат мира по футболу, в организме человека резко возрастает уровень адреналина и гормонов стресса. Это может привести к повышению артериального давления и сердечным приступам. Специалисты рекомендуют болельщикам, имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой, по возможности наблюдать за такими играми в спокойной обстановке.
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