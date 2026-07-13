Наши представления о Вселенной неверны? Принцип Коперника под сомнением

Принцип Коперника, считающийся одним из краеугольных камней современной космологии, столкнулся с неожиданным вызовом. Результаты последних исследований показывают, что Вселенная может быть не такой однородной во всех направлениях, как мы думали. Это открытие может заставить пересмотреть фундаментальные теории о возникновении и развитии Вселенной. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новый анализ, проведенный на основе данных, полученных в рамках проекта Дарк Энергй Спектроскопик Инструмент (ДЭСИ), вызвал широкие дискуссии среди физиков. Ученые изучили расположение около 47 миллионов галактик на расстоянии до 11 миллиардов световых лет. Результаты исследования были опубликованы изданием иксбт.ком.

Сомнения в однородности Вселенной

Исследование, проведенное физиками Франческо Силос Лабини и Марко Галоппо, показало, что Вселенная даже в очень больших масштабах выглядит по-разному в разных направлениях. Это противоречит космологическому принципу. Согласно этому принципу, хотя галактики образуют скопления на близких расстояниях, на очень больших дистанциях материя должна быть статистически равномерно распределена во всех направлениях.

В своей работе ученые применили новый статистический метод под названием Ангулар Дистрибутион оф Паирвисе Дистанкес (АДПД). Этот метод позволяет оценить, насколько распределение галактик меняется в зависимости от расстояния и направления. Выявленная в результате анализа анизотропия (изменение свойств в зависимости от направления) сохраняется на расстояниях до 3,26 миллиарда световых лет (один гигапарсек).

Будут ли пересмотрены уравнения Эйнштейна?

Ранее подобные неоднородные структуры наблюдались только в масштабах десятков или сотен мегапарсек. Новое исследование показывает, что этот показатель в тысячи раз больше ожидаемого. Если эти данные будут подтверждены независимыми методами, придется изменить базовые модели эволюции Вселенной.

В частности, ученым придется по-новому подойти к уравнениям общей теории относительности Альберта Эйнштейна или учесть более сложные факторы, влияющие на расширение Вселенной. Также могут быть обновлены гипотезы о взаимодействии темной материи.

Пока авторы исследования не спешат делать окончательные выводы. Возможно, на еще больших расстояниях Вселенная все же становится статистически однородной. Однако данные ДЭСИ уже успели поставить перед современной физикой неожиданные и сложные вопросы.