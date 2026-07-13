Xiaomi представила умную чайную станцию Mijia Смарт Теа Бар Pro

·25·Технологии
Xiaomi представила умную чайную станцию Mijia Смарт Теа Бар Pro

Китайский технологический гигант Xiaomi представил на своей краудфандинговой платформе Ёупин очередную инновацию в мире кухонной техники — устройство Mijia Смарт Теа Бар Pro. Это не просто электрический чайник, а многофункциональная станция, которая полностью автоматизирует процесс заваривания чая и интегрируется в современную систему умного дома. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Новое устройство выполнено в минималистичном белом цвете, характерном для бренда Mijia, а на его корпусе расположен 2,8-дюймовый цветной сенсорный дисплей. Пользователи могут управлять станцией не только через экран, но и с помощью голосового помощника Ксиао Ai. Это значительно упрощает выполнение повседневных задач на кухне.

Двухконтурная система подачи воды и быстрый нагрев

Главным техническим преимуществом модели Mijia Смарт Теа Бар Pro является её двухконтурная система подачи воды. Первый контур предназначен для кипячения воды за считанные секунды, а второй отвечает непосредственно за процесс заваривания чая. По данным иксбт.ком, устройство способно вскипятить воду всего за 15 секунд, а подача горячей воды начинается через 3 секунды после выбора режима.

Устройство оснащено большим резервуаром для воды объемом 5,5 литра и поддерживает пять температурных режимов и четыре варианта объема порций. Это позволяет пользователю готовить различные сорта чая (зеленый, черный или травяные настои) при оптимальной температуре.

Гигиена и дополнительные возможности

Инженеры Xiaomi, уделив особое внимание культуре чаепития, включили в комплект чайник объемом 1,2 литра и отдельную емкость для гостей. Также станция оснащена специальным отсеком объемом 10 литров для хранения посуды и чайных аксессуаров. Важно отметить, что этот отсек оборудован модулем внутренней стерилизации, который обеспечивает постоянную чистоту посуды.

Учитывая популярность кухонной техники Xiaomi, в частности умных чайников, на рынке Узбекистана, можно не сомневаться, что эта профессиональная чайная станция вскоре привлечет внимание наших соотечественников. На данный момент известно, что стоимость устройства составляет около 150 долларов.

Основные характеристики Mijia Смарт Теа Бар Pro:

  • 2,8-дюймовый сенсорный экран управления;
  • поддержка голосового помощника Ксиао Ai;
  • кипячение воды за 15 секунд и подача горячей воды за 3 секунды;
  • стерилизационный отсек объемом 10 литров;
  • общий объем резервуара для воды 5,5 литра.
Официальные продажи новинки запланированы на 20 июля. Ожидается, что это устройство станет удобным решением не только для дома, но и для современных офисов, выводя процесс приготовления чая на новый уровень.

XiaomiMijiaАқлли УйТехнологияЧой Станцияси
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Конфликт между Uber и Ваймо: борьба за будущее роботакси обостряетсяКонфликт между Uber и Ваймо: борьба за будущее роботакси обостряетсяСегодня, 17:55Европейский союз ввел санкции против холдинга VK и мессенджера MaxЕвропейский союз ввел санкции против холдинга VK и мессенджера MaxСегодня, 17:53Китай совершил революцию в космических технологиях: новый защитный слой выдерживает 2500 градусовКитай совершил революцию в космических технологиях: новый защитный слой выдерживает 2500 градусовСегодня, 16:59В национальном мессенджере Max появилась возможность покупки авиабилетов АерофлотВ национальном мессенджере Max появилась возможность покупки авиабилетов АерофлотСегодня, 15:59SpaceX продемонстрировала обновленный механизм гигантских захватов для StarshipSpaceX продемонстрировала обновленный механизм гигантских захватов для StarshipСегодня, 15:28В узбекском мессенджере Max появилась функция комментирования каналовВ узбекском мессенджере Max появилась функция комментирования каналовСегодня, 14:59
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли