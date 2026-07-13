Xiaomi представила умную чайную станцию Mijia Смарт Теа Бар Pro

Китайский технологический гигант Xiaomi представил на своей краудфандинговой платформе Ёупин очередную инновацию в мире кухонной техники — устройство Mijia Смарт Теа Бар Pro. Это не просто электрический чайник, а многофункциональная станция, которая полностью автоматизирует процесс заваривания чая и интегрируется в современную систему умного дома. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Новое устройство выполнено в минималистичном белом цвете, характерном для бренда Mijia, а на его корпусе расположен 2,8-дюймовый цветной сенсорный дисплей. Пользователи могут управлять станцией не только через экран, но и с помощью голосового помощника Ксиао Ai. Это значительно упрощает выполнение повседневных задач на кухне.

Двухконтурная система подачи воды и быстрый нагрев

Главным техническим преимуществом модели Mijia Смарт Теа Бар Pro является её двухконтурная система подачи воды. Первый контур предназначен для кипячения воды за считанные секунды, а второй отвечает непосредственно за процесс заваривания чая. По данным иксбт.ком, устройство способно вскипятить воду всего за 15 секунд, а подача горячей воды начинается через 3 секунды после выбора режима.

Устройство оснащено большим резервуаром для воды объемом 5,5 литра и поддерживает пять температурных режимов и четыре варианта объема порций. Это позволяет пользователю готовить различные сорта чая (зеленый, черный или травяные настои) при оптимальной температуре.

Гигиена и дополнительные возможности

Инженеры Xiaomi, уделив особое внимание культуре чаепития, включили в комплект чайник объемом 1,2 литра и отдельную емкость для гостей. Также станция оснащена специальным отсеком объемом 10 литров для хранения посуды и чайных аксессуаров. Важно отметить, что этот отсек оборудован модулем внутренней стерилизации, который обеспечивает постоянную чистоту посуды.

Учитывая популярность кухонной техники Xiaomi, в частности умных чайников, на рынке Узбекистана, можно не сомневаться, что эта профессиональная чайная станция вскоре привлечет внимание наших соотечественников. На данный момент известно, что стоимость устройства составляет около 150 долларов.

Основные характеристики Mijia Смарт Теа Бар Pro:

2,8-дюймовый сенсорный экран управления;

поддержка голосового помощника Ксиао Ai;

кипячение воды за 15 секунд и подача горячей воды за 3 секунды;

стерилизационный отсек объемом 10 литров;

общий объем резервуара для воды 5,5 литра.

Официальные продажи новинки запланированы на 20 июля. Ожидается, что это устройство станет удобным решением не только для дома, но и для современных офисов, выводя процесс приготовления чая на новый уровень.