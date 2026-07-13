Искусственный интеллект и свобода: Георге Хотз защищает право на совершение преступлений с помощью AI

·20·Технологии
Искусственный интеллект и свобода: Георге Хотз защищает право на совершение преступлений с помощью AI

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта (AI) ставит перед человечеством не только технические, но и серьезные этические и правовые вопросы. Сегодня среди экспертов отрасли дискуссии о необходимости жесткого контроля над системами AI или предоставлении им полной свободы вышли на новый уровень. В частности, последние заявления известного программиста и основателя Комма AI Георге Хотз вызвали большой резонанс в технологическом сообществе. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Хотз выразил свое резкое отношение к недавно опубликованному политическому документу под названием «AI 2040: План А». В этом документе исследователи предлагают замедлить развитие искусственного интеллекта на 14 лет ради безопасности человечества. Однако Георге Хотз категорически выступил против такого подхода, подчеркивая, что ограничение технологий противоречит принципам свободы.

Локальный контроль и интересы пользователя

По мнению программиста, лучший способ обеспечить безопасность искусственного интеллекта — это отказ от централизованных систем. Сегодня крупные модели, такие как ChatGPT или Claude, управляются корпорациями, которые навязывают пользователям свои этические нормы. Хотз же выступает за то, чтобы у каждого человека были локальные модели AI, принадлежащие ему и работающие исключительно в его интересах.

Согласно этому подходу, искусственный интеллект должен быть инструментом, подобным персональному компьютеру или оружию. В своем провокационном выступлении Хотз утверждает, что AI должен выполнять любой запрос пользователя, даже если он аморален или незаконен. По его мнению, по-настоящему «свободный» AI не должен отказывать владельцу даже в планировании преступлений.

Этические границы и общественная безопасность

Согласно анализу издания Верге, такие взгляды Хотз могут представлять серьезную угрозу для общества. Если искусственный интеллект будет использоваться как помощник в изготовлении запрещенных веществ или совершении тяжких преступлений, это приведет к нарушению общественного порядка. Автор отмечает, что при выпуске любого технологического продукта на массовый рынок необходимо учитывать не только свободу пользователя, но и безопасность других людей.

Георге Хотз заявил, что готов даже умереть за защиту этого принципа. Для него мир должен либо обладать полной свободой, либо жить под жестким контролем. Однако критики подчеркивают, что понятие «свобода» не дает права посягать на жизнь других, иначе общество превратится в пространство «Наполеонов с мощью AI».

На данный момент ChatGPT и подобные популярные сервисы работают на основе строгих фильтров и этических ограничений. Но по мере удешевления технологий, как и предсказывал Хотз, у каждого появится возможность иметь свой личный и «безграничный» искусственный интеллект. Это, несомненно, создаст новые трудности в обеспечении верховенства закона в будущем.

Искусственный ИнтеллектGeorge HotzТехнологииChatGPTБезопасность
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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