В Нью-Йорке введен мораторий на строительство крупных дата-центров

·4·Технологии
В Нью-Йорке введен мораторий на строительство крупных дата-центров

Штат Нью-Йорк в США стал первым, кто временно приостановил строительство крупных дата-центров (дата-кентер) на фоне стремительного развития технологий искусственного интеллекта. Указ, подписанный губернатором штата Кэти Хокул, ограничивает выдачу разрешений на новые проекты в целях экономии энергоресурсов и защиты окружающей среды. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Данное решение касается крупных проектов мощностью 50 МВт и выше и, как ожидается, затронет более десяти строящихся объектов. По данным Иксбт.ком, Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк приостановил выдачу разрешений для всех незавершенных проектов. Мораторий будет действовать до тех пор, пока не будет проведено полное исследование воздействия дата-центров на окружающую среду, что займет около года.

Дефицит ресурсов и обеспокоенность населения

Губернатор Кэти Хокул на пресс-конференции в Бруклине подчеркнула, что технологический прогресс не должен происходить за счет роста коммунальных платежей для населения, истощения водных ресурсов или шумового загрязнения. «Такие центры должны строиться только в тех районах, которые готовы их принять и где местное население дало свое согласие», — добавила она. Губернатор также рассматривает возможность обязать операторов дата-центров вносить взносы в специальный фонд поддержки электросети штата и отменить предоставляемые им налоговые льготы.

Гонка в сфере искусственного интеллекта (AI) резко увеличила спрос на вычислительные мощности. Согласно аналитике БлумбергНЭФ, к 2030 году почти четверть новых строящихся дата-центров будут иметь мощность более 500 МВт. Это создает колоссальную нагрузку не только на электросети, но и на водные ресурсы, необходимые для систем охлаждения.

Общественное мнение также значительно изменилось за последние годы. Согласно исследованию Пев Ресеарч, лишь 10% американцев заявили, что испытывают больше воодушевления, чем беспокойства по поводу технологий AI. Две трети опрошенных выразили обеспокоенность тем, что дата-центры приведут к росту цен на электроэнергию. Многие даже отметили, что предпочли бы видеть в своем районе склад Amazon, а не дата-центр.

Политические противоречия

Этот шаг Нью-Йорка может войти в противоречие с политикой федерального уровня. В частности, администрация Дональда Трампа поддерживает развитие дата-центров. Ранее Федеральная комиссия по регулированию энергетики дала указание операторам создать «специальные коридоры» для ускорения процесса подключения таких центров к сети.

Тем не менее, законодатели штата стремятся принять еще более жесткие меры. В настоящее время законодательный орган Нью-Йорка обсуждает законопроекты, предусматривающие приостановку проектов мощностью более 20 МВт на один год, а по некоторым предложениям — на три года. Ранее подобный закон был принят в штате Мэн, однако губернатор штата наложил на него вето.

В заключение можно сказать, что мораторий в Нью-Йорке вывел на повестку дня вопрос о соблюдении баланса между технологическими гигантами и экологической устойчивостью во всем мире. Инфраструктура, необходимая для развития искусственного интеллекта, теперь находится под строгим контролем не только с точки зрения экономической выгоды, но и социальной и экологической ответственности.

Нью-ЙоркДата-центрыИскусственный ИнтеллектЭкологияЭнергетика
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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