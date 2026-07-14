Стало известно, что Иран следил за военными США через уязвимости в глобальной системе связи

·3·Технологии
Стало известно, что Иран следил за военными США через уязвимости в глобальной системе связи

Правительство Ирана, используя известные уязвимости в международной телекоммуникационной инфраструктуре, смогло определить местоположение военнослужащих США на Ближнем Востоке. Эта шпионская кампания проводилась в период обострения напряженности и начала вооруженных столкновений в регионе, о чем сообщило издание Финанкиал Тимес в своем расследовании. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно данным, спецслужбы Ирана эксплуатировали набор протоколов, известный как Сигналинг Сйстем 7 (СС7). СС7 долгое время служил основой для сетей 2Г и 3Г и использовался для маршрутизации звонков и сообщений абонентов по всему миру. Исследовательский центр Мобиле Сурвеилланке Монитор и анонимные источники в правительстве подтвердили возможность удаленного отслеживания мобильных устройств с помощью этой технологии.

Использование протокола СС7 и рекламных технологий

Уязвимости в сети СС7 не являются новостью для разведслужб. Через эту систему можно определить местонахождение владельца мобильного телефона в любой точке мира. Используя этот метод, Иран получил точные координаты сил США, размещенных на военных базах и в отелях Ирака, Бахрейна и других стран Ближнего Востока. Полученные данные впоследствии использовались для нанесения ударов по этим объектам, в результате чего несколько человек получили ранения.

Кроме того, Иран не ограничился только СС7 в своей шпионской кампании. В отчете отмечается, что также злоупотребляли рекламными технологиями (АдТеч), предназначенными для показа таргетированной рекламы мобильным пользователям. Это еще один эффективный способ сбора личных данных с помощью технологий, широко используемых в повседневной жизни.

Эта ситуация показывает, насколько важную роль в современных войнах играют не только вооружения, но и пробелы в цифровой инфраструктуре. Вопрос безопасности глобальных сетей связи представляет серьезную угрозу не только для обычных пользователей, но и для стратегической безопасности на государственном уровне.

По мнению экспертов, несмотря на то, что система СС7 устарела, она остается основным протоколом связи во многих странах. Это позволяет хакерам и поддерживаемым государством группам вести слежку в глобальном масштабе. Данный инцидент вновь поставил на повестку дня необходимость пересмотра стандартов международной телекоммуникационной безопасности.

ИранСШАКибербезопасностьТехнологииШпионаж
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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