Huawei представила новый планшет MatePad Air (2024): ОЛЭД-экран и ультратонкий корпус

·19·Технологии
Huawei представила новый планшет MatePad Air (2024): ОЛЭД-экран и ультратонкий корпус

Китайский технологический гигант Huawei обновил свою линейку планшетов, представив пользователям усовершенствованную модель MatePad Air (2024). Ожидается, что это устройство составит серьезную конкуренцию на рынке планшетов не только благодаря изысканному дизайну, но и своим техническим характеристикам. Представитель нового поколения стал значительно тоньше и легче своего предшественника. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

По данным иксбт.ком, толщина нового MatePad Air составляет всего 5,3 мм, а вес — 509 граммов. Это на 0,6 мм тоньше и на 46 граммов легче прошлогодней модели. Такая компактность делает устройство очень удобным для длительного использования в руках или переноски в сумке.

Высококачественный ОЛЭД-дисплей и технология ПаперМатте

Главная особенность устройства — его 12-дюймовый ОЛЭД-дисплей. Экран работает с разрешением 2800 кс 1840 пикселей и имеет частоту обновления 144 Гц. Это обеспечивает плавность и четкость изображения. Пиковая яркость дисплея достигает 1200 нит, что позволяет без труда читать информацию с экрана даже в солнечный день.

Кроме того, экран оснащен специальным покрытием ПаперМатте. Эта технология уменьшает блики от солнечного света и при использовании стилуса Huawei М-Пенкил Pro создает ощущение письма на бумаге. Несомненно, эта функция станет особым преимуществом для творческих людей и студентов.

Автономность и мультимедийные возможности

Внутри планшета установлен аккумулятор емкостью 10 100 мА·ч. По заявлению производителя, этого заряда хватает на 16 часов просмотра видео или 10 часов стриминга ХДР-контента высокого качества. Шесть встроенных динамиков гарантируют пользователю чистую и мощную аудиосистему.

Есть новости и в плане средств связи и камер:

  • Поддержка новейшего стандарта Wi-Fi 7;
  • Основная камера на 50 Мп;
  • Фронтальная камера на 12 Мп;
  • Совместимость со специальным чехлом-клавиатурой без тачпада.
На данный момент сообщается, что цена и сроки выхода устройства в продажу будут варьироваться в зависимости от региона. Ожидается, что появление этого планшета на рынке Узбекистана будет осуществляться через официальные магазины и дистрибьюторов бренда Huawei в нашей стране. Благодаря своим премиальным характеристикам MatePad Air (2024) может стать достойным конкурентом сериям Apple iPad Air и Samsung Galaxy Таб.

HuaweiMatePad AirПланшетТехнологииOLED
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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