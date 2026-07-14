Spotify представил интерактивного ИИ-помощника, подобного ChatGPT, для своих пользователей

·21·Технологии
Spotify представил интерактивного ИИ-помощника, подобного ChatGPT, для своих пользователей

Spotify, крупнейшая в мире платформа для стриминга музыки, запустила нового интерактивного помощника на базе искусственного интеллекта для своих пользователей. Благодаря этому нововведению пользователи теперь могут общаться с приложением так же, как с ChatGPT, просить помощи в выборе музыки и анализировать свою историю прослушиваний. Этот шаг является частью стратегии Spotify по превращению платформы из простого плеера в умного персонального компаньона. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Новая функция пока доступна для подписчиков Премиум на устройствах iOS и Android в таких странах, как США, Ирландия и Швеция. Технология работает в бета-версии, что означает, что система находится в процессе обучения и будет совершенствоваться на основе отзывов пользователей. По данным издания TechCrunch, Spotify использует для этой системы как собственные разработки, так и модели искусственного интеллекта от других крупных провайдеров.

Новый подход к миру музыки

Интерактивный помощник помогает пользователю не только включать музыку, но и предоставлять глубокие аналитические данные. Например, слушатели могут подробно расспросить об истории создания определенной песни, датах выхода альбомов или новых работах любимых исполнителей. В отличие от ранее представленной функции AI DJ, новая чат-система способна вести двусторонний диалог с пользователем.

Пользователи могут начать общение с помощью текстовых или голосовых команд на главной странице приложения или в разделе «Сейчас исполняется» (Нов Плайинг). Система понимает запрос пользователя «найди мне исполнителей, которых я раньше не слушал» и позволяет уточнить результат дополнительными командами, такими как «сделай музыку повеселее» или «оставь только треки последних лет».

Личный архив и умное управление

Новый ИИ-помощник также хорошо запоминает ваши привычки прослушивания в прошлом. Вы можете спросить его: «Когда я впервые услышал эту песню?» или попросить проанализировать, каким жанрам вы отдаете предпочтение в последнее время. Это помогает пользователям лучше понять свои музыкальные вкусы.

Кроме того, через чат можно выполнять следующие действия:

  • Сохранение песен в личную библиотеку;
  • Добавление новых треков в очередь воспроизведения (куеуе);
  • Мгновенная подписка на понравившихся исполнителей;
  • Быстрая сортировка музыки по определенному настроению или темпу.

Компания Spotify планирует поэтапно адаптировать эту технологию для других регионов и языков. Ожидается, что в будущем для пользователей из Узбекистана также будет представлена англоязычная или локализованная версия этой функции. В настоящее время платформа пытается опередить конкурентов с помощью своего AI DJ и инструментов для создания плейлистов, интегрированных с ChatGPT.

Подводя итог, можно сказать, что Spotify вывела управление своим огромным аудиокаталогом (музыка, подкасты и аудиокниги) с помощью искусственного интеллекта на новый уровень. Несомненно, подобные технологии в будущем полностью изменят культуру потребления музыкального контента.

SpotifyAIChatGPTТехнологииМузыка
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Новый гигант на рынке AI: DeepSeek привлекает 1,5 миллиарда долларов инвестицийНовый гигант на рынке AI: DeepSeek привлекает 1,5 миллиарда долларов инвестицийСегодня, 21:54Очередной запуск с Байконура: корабль Soyuz MS-29 отправился к Международной космической станцииОчередной запуск с Байконура: корабль Soyuz MS-29 отправился к Международной космической станцииСегодня, 21:51Meta может ввести ограничения на расходы на искусственный интеллект для инженеровMeta может ввести ограничения на расходы на искусственный интеллект для инженеровСегодня, 21:25Дизайн Google Имагес изменился: теперь это источник визуального вдохновения в стиле PinterestДизайн Google Имагес изменился: теперь это источник визуального вдохновения в стиле PinterestСегодня, 21:25Суперхуман представил революционную функцию искусственного интеллекта для работы с электронной почтойСуперхуман представил революционную функцию искусственного интеллекта для работы с электронной почтойСегодня, 20:59Huawei представила новый планшет MatePad Air (2024): ОЛЭД-экран и ультратонкий корпусHuawei представила новый планшет MatePad Air (2024): ОЛЭД-экран и ультратонкий корпусСегодня, 20:58
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли