Spotify представил интерактивного ИИ-помощника, подобного ChatGPT, для своих пользователей

Spotify, крупнейшая в мире платформа для стриминга музыки, запустила нового интерактивного помощника на базе искусственного интеллекта для своих пользователей. Благодаря этому нововведению пользователи теперь могут общаться с приложением так же, как с ChatGPT, просить помощи в выборе музыки и анализировать свою историю прослушиваний. Этот шаг является частью стратегии Spotify по превращению платформы из простого плеера в умного персонального компаньона. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Новая функция пока доступна для подписчиков Премиум на устройствах iOS и Android в таких странах, как США, Ирландия и Швеция. Технология работает в бета-версии, что означает, что система находится в процессе обучения и будет совершенствоваться на основе отзывов пользователей. По данным издания TechCrunch, Spotify использует для этой системы как собственные разработки, так и модели искусственного интеллекта от других крупных провайдеров.

Новый подход к миру музыки

Интерактивный помощник помогает пользователю не только включать музыку, но и предоставлять глубокие аналитические данные. Например, слушатели могут подробно расспросить об истории создания определенной песни, датах выхода альбомов или новых работах любимых исполнителей. В отличие от ранее представленной функции AI DJ, новая чат-система способна вести двусторонний диалог с пользователем.

Пользователи могут начать общение с помощью текстовых или голосовых команд на главной странице приложения или в разделе «Сейчас исполняется» (Нов Плайинг). Система понимает запрос пользователя «найди мне исполнителей, которых я раньше не слушал» и позволяет уточнить результат дополнительными командами, такими как «сделай музыку повеселее» или «оставь только треки последних лет».

Личный архив и умное управление

Новый ИИ-помощник также хорошо запоминает ваши привычки прослушивания в прошлом. Вы можете спросить его: «Когда я впервые услышал эту песню?» или попросить проанализировать, каким жанрам вы отдаете предпочтение в последнее время. Это помогает пользователям лучше понять свои музыкальные вкусы.

Кроме того, через чат можно выполнять следующие действия:

Сохранение песен в личную библиотеку;

Добавление новых треков в очередь воспроизведения (куеуе);

Мгновенная подписка на понравившихся исполнителей;

Быстрая сортировка музыки по определенному настроению или темпу.

Компания Spotify планирует поэтапно адаптировать эту технологию для других регионов и языков. Ожидается, что в будущем для пользователей из Узбекистана также будет представлена англоязычная или локализованная версия этой функции. В настоящее время платформа пытается опередить конкурентов с помощью своего AI DJ и инструментов для создания плейлистов, интегрированных с ChatGPT.

Подводя итог, можно сказать, что Spotify вывела управление своим огромным аудиокаталогом (музыка, подкасты и аудиокниги) с помощью искусственного интеллекта на новый уровень. Несомненно, подобные технологии в будущем полностью изменят культуру потребления музыкального контента.