Суперхуман представил революционную функцию искусственного интеллекта для работы с электронной почтой

·29·Технологии
Суперхуман представил революционную функцию искусственного интеллекта для работы с электронной почтой

Платформа Суперхуман, известная на рынке почтовых сервисов своей скоростью и эффективностью, запустила обновленную функцию ауто-драфт, направленную на экономию времени пользователей. Это нововведение не только автоматизирует ответы на входящие письма, но и изучает личный стиль общения пользователя (тоне оф воике), создавая естественные тексты, как если бы их писал человек. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В последние годы, с развитием больших языковых моделей (LLM), многие компании пытаются делегировать искусственному интеллекту сортировку и ответы на электронные письма. Однако зачастую такие системы предлагали тексты, которые казались слишком формальными или «роботизированными». Обновление Суперхуман призвано решить эту проблему: анализируя предыдущую переписку пользователя, система предлагает три варианта черновика ответа, соответствующих его стилю.

Новый уровень искусственного интеллекта и практические результаты

По словам основателя компании Рахула Вохры, предыдущие версии системы базировались на устаревших моделях, таких как GPT-3.5. Функция ауто-драфт нового поколения использует несколько передовых моделей, что позволяет лучше понимать контекст писем. Тестирование показало, что 40% сгенерированных писем были отправлены в течение дня, и, что самое удивительное, 60% из них были отправлены пользователями без каких-либо правок.

На практике эта функция отлично справляется с повседневными задачами, такими как подтверждение времени встреч, отказы или запрос информации. Например, система изучает рабочий график пользователя. Если она предложила назначить встречу на полночь, а пользователь отказался, в следующий раз искусственный интеллект автоматически подготовит черновик ответа, отклоняющий такие неудобные варианты.

Чтобы еще больше персонализировать свои профили, пользователи могут перейти в раздел Сеттингс > Персонализатион и добавить информацию о своем месте работы, должности и даже часто используемые файлы или ссылки. Это помогает искусственному интеллекту готовить более точные и содержательные ответы.

Хотя система еще не идеальна и иногда предлагает ответы, требующие редактирования, она становится бесценным помощником для специалистов, получающих сотни писем в день. С помощью этой технологии Суперхуман стремится избавить пользователей от долгого сидения за клавиатурой и позволить им сосредоточиться на более важных стратегических задачах.

SuperhumanИскусственный ИнтеллектЭлектронная ПочтаТехнологииGPT
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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