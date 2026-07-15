«Очень соскучилась»: Манзура подготовила для поклонников новую песню (видео)

Певица Манзура сообщила о премьере своей новой песни. На своей странице в социальной сети она объявила, что композиция под названием «Judayam sog‘indim» («Очень соскучилась») будет представлена слушателям 16 июля.

Вместе с анонсом премьеры Манзура опубликовала короткий видеоролик, снятый для этой песни. В описании она отметила, что 16 июля состоится большая премьера.

В кадрах клипа можно заметить участие супруга певицы. Это вызвало особый интерес среди поклонников.

Пользователи социальных сетей в комментариях пишут, что с нетерпением ждут новую творческую работу Манзуры.