«Очень соскучилась»: Манзура подготовила для поклонников новую песню (видео)
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Певица Манзура сообщила о премьере своей новой песни. На своей странице в социальной сети она объявила, что композиция под названием «Judayam sog‘indim» («Очень соскучилась») будет представлена слушателям 16 июля.
Вместе с анонсом премьеры Манзура опубликовала короткий видеоролик, снятый для этой песни. В описании она отметила, что 16 июля состоится большая премьера.
В кадрах клипа можно заметить участие супруга певицы. Это вызвало особый интерес среди поклонников.
Пользователи социальных сетей в комментариях пишут, что с нетерпением ждут новую творческую работу Манзуры.
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