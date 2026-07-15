Работника, пытавшегося вынести золото на 35 млн сумов, «пропитав» им ковер, разоблачили

·34·Общество
Работника, пытавшегося вынести золото на 35 млн сумов, «пропитав» им ковер, разоблачили

На золотодобывающем заводе в городе Зарафшан пресечена попытка работника вынести драгоценный металл с территории предприятия. Об этом стало известно из материалов судебного приговора, сообщает Kun.uz.

36-летний сотрудник завода работал машинистом мельницы. Он попытался вынести за пределы предприятия пульпу, содержащую золото и серебро, пропитав ею два куска ковра.

Сотрудники отдела режима предприятия вовремя остановили его. В ходе последующей проверки в кусках ковра было обнаружено более 4 килограммов рудного песка.

Согласно заключению экспертизы, в составе этого песка содержалось около 19 граммов золота и 4 грамма серебра. Их стоимость была оценена примерно в 35 млн сумов.

Суд признал работника виновным в покушении на кражу и назначил ему штраф в размере 4 млн 120 тысяч сумов.

ЗарафшанKun.uz
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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