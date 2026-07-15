Работника, пытавшегося вынести золото на 35 млн сумов, «пропитав» им ковер, разоблачили
На золотодобывающем заводе в городе Зарафшан пресечена попытка работника вынести драгоценный металл с территории предприятия. Об этом стало известно из материалов судебного приговора, сообщает Kun.uz.
36-летний сотрудник завода работал машинистом мельницы. Он попытался вынести за пределы предприятия пульпу, содержащую золото и серебро, пропитав ею два куска ковра.
Сотрудники отдела режима предприятия вовремя остановили его. В ходе последующей проверки в кусках ковра было обнаружено более 4 килограммов рудного песка.
Согласно заключению экспертизы, в составе этого песка содержалось около 19 граммов золота и 4 грамма серебра. Их стоимость была оценена примерно в 35 млн сумов.
Суд признал работника виновным в покушении на кражу и назначил ему штраф в размере 4 млн 120 тысяч сумов.
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