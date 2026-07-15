Исследователь OpenAI основывает стартап в сфере фармацевтики с оценкой в 2 миллиарда долларов

·28·Технологии
Исследователь OpenAI основывает стартап в сфере фармацевтики с оценкой в 2 миллиарда долларов

Талантливый исследователь OpenAI, лидера в мире искусственного интеллекта, Майлз Ванг решил открыть новую главу в своей карьере. Он покидает ряды создателей ChatGPT, чтобы основать новый стартап, нацеленный на революцию в медицине и фармацевтике. Проект специализируется на открытии новых лекарственных средств с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным издания TechCrunch, Майлз Ванг в настоящее время ведет переговоры о привлечении инвестиций в размере около 200 миллионов долларов для своей новой компании. Примечательно, что стартап, который еще не начал полноценную работу, оценивается инвесторами в 2 миллиарда долларов. Это демонстрирует, насколько высока уверенность в потенциале искусственного интеллекта в области наук о жизни (лифе скиенкес).

Ожидается, что лид-инвестором в переговорах выступит венчурный фонд Лигхтспид. Хотя Ванг опроверг некоторые детали относительно финансовых показателей и описания компании, отраслевые эксперты предполагают, что к новой команде присоединятся еще несколько сильных исследователей из OpenAI. Эта тенденция подтверждает, что создание независимых проектов бывшими сотрудниками OpenAI становится обычным явлением в последние годы.

Гонка искусственного интеллекта в медицине

Основная цель стартапа Ванга — выявление новых свойств существующих лекарственных средств и предоставление «второй жизни» препаратам, которые ранее не прошли клинические испытания. Эта стратегия считается гораздо более эффективной и экономически выгодной, чем создание лекарств с нуля. Ведь использование уже одобренных ФДА (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) препаратов для новых целей значительно экономит время и средства.

В настоящее время конкуренция в этом направлении очень высока. Например, недавно стартап Чаи Дисковерй привлек 400 миллионов долларов инвестиций при оценке в 3,8 миллиарда долларов. Также Isomorphic Labs, отделившаяся от Google DeepMind, в мае завершила раунд финансирования на сумму 2,1 миллиарда долларов. Проект Майлза Ванга будет пытаться занять свое место наряду с такими гигантами.

Что касается самого Майлза Ванга, то в 2024 году он бросил учебу в Гарвардском университете, чтобы присоединиться к команде OpenAI. Там он работал над исследованиями, изучающими возможности моделей искусственного интеллекта по ускорению научных открытий. Примечательно, что сегодня венчурные инвесторы не боятся вкладывать крупные средства в молодых основателей, не имеющих высшего образования, но обладающих высоким технологическим потенциалом.

Успех этого стартапа в будущем может сократить процесс поиска эффективных методов лечения тяжелых заболеваний с нескольких десятилетий до нескольких лет. Для развивающихся стран, таких как Узбекистан, подобные технологии в будущем создадут возможность получения доступных и эффективных лекарственных средств.

OpenAIИскусственный ИнтеллектСтартапМедицинаТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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