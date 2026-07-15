Телеведущая Дилдора Рустамова поделилась видео с церемонии свадьбы своей дочери (видео)
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
В семье известной журналистки, телеведущей и актрисы дубляжа Дилдоры Рустамовой состоялось свадебное торжество. Она опубликовала видеофрагменты со свадьбы своей дочери Шахризоды на своей странице в социальной сети.
Несколько дней назад Дилдора Рустамова также делилась фотографиями с церемонии помолвки (фотиха) Шахризоды. А вчера были выложены кадры со свадебного торжества.
На свадьбе присутствовало множество артистов, которые высказали свои добрые пожелания молодоженам. Пользователи социальных сетей также поздравляют Дилдору Рустамову и ее семью в комментариях.
Для справки: Шахризода — старшая дочь Дилдоры Рустамовой. Телеведущая известна как заслуженный работник культуры Узбекистана.
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы
…