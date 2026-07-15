GPD ВИН Max 3: необычный ноутбук с процессором Ryzen AI Max и съемным аккумулятором

Компания GPD, известная на рынке портативных компьютеров своими компактными и необычными устройствами, представила гибридный ноутбук нового поколения — модель ВИН Max 3. Это устройство предназначено для выполнения функций как мощной рабочей станции, так и портативной игровой консоли, меняя традиционные представления об индустрии своими конструктивными решениями. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает ресурс.

Согласно данным иксбт.ком, главной особенностью устройства является отсутствие встроенного аккумулятора. Производитель разработал батарею в виде отдельного съемного модуля. Это позволяет пользователю контролировать вес устройства и адаптироваться в зависимости от сценария использования. Сам ноутбук весит 815 граммов, а вместе с аккумулятором его масса достигает 1220 граммов.

Два способа подключения батареи

Инженеры GPD предлагают два удобных способа подключения аккумулятора. Первый — установка батареи непосредственно в специальный отсек в передней части корпуса. Этот метод удобен при работе за столом. Второй способ — подключение через магнитный кабель. Это позволяет отложить батарею в сторону, чтобы руки не уставали, особенно во время игры в портативном режиме.

Технические возможности устройства также впечатляют. GPD ВИН Max 3 оснащен мощным АПУ новейшей серии Ryzen AI Max (процессор и графический чип в одном). Для охлаждения такой мощности производитель представил дополнительный модуль — внешнюю систему охлаждения с двумя вентиляторами весом 170 граммов.

Экран также не стал компромиссом. Ноутбук оснащен 9,06-дюймовым ОЛЭД-дисплеем с разрешением 2400 кс 1504 пикселей и частотой обновления 165 Hz. Такие высокие показатели обеспечивают плавность изображения как в профессиональной графике, так и в динамичных играх.

Память и возможности подключения

Конфигурация памяти может варьироваться в зависимости от потребностей пользователя:

Оперативная память (RAM): от 32 GB до 128 GB;

Основная память (SSD): от 512 GB;

Дополнительные слоты SSD: один стандартный и один слот Мини-ССД;

Порты: порт USB4 для высокоскоростной передачи данных.

На рынок такие устройства обычно попадают по предзаказу или через специализированные магазины. Ожидается, что GPD ВИН Max 3 с его компактными размерами (207 кс 147 кс 34 мм) станет идеальным решением для специалистов, которые часто путешествуют и нуждаются в высокой производительности. Хотя компания пока не объявила официальные цены, устройство определенно относится к премиальному сегменту.