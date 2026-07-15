Садыр Жапаров прокомментировал слухи о приходе своей дочери Жанайым в политику

·1·Мир
Садыр Жапаров прокомментировал слухи о приходе своей дочери Жанайым в политику

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отреагировал на слухи, распространившиеся в социальных сетях в связи с его дочерью Жанайым. Речь идет о видео, на котором Жанайым раздает подарки детям в реабилитационном центре «Алтын балалык».

По словам Жапарова, это не пиар и не должно расцениваться как попытка вовлечь его дочь в политику.

«Это не пиар и не попытка вовлечь ее в политику. Как я уже говорил ранее, я не вмешиваю своих детей и близких ни в политику, ни в государственные дела. Если бы такие попытки были, об этом стало бы известно уже давно», — заявил президент.

По его словам, участие его детей и близких в государственных делах не планируется.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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