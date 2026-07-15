Килиан Мбаппе раскритиковал Дидье Дешама: Франция проиграла в полуфинале ЧМ

·65·Спорт
Килиан Мбаппе раскритиковал Дидье Дешама: Франция проиграла в полуфинале ЧМ

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе после поражения от Испании в полуфинале чемпионата мира (0:2) открыто раскритиковал тактический стиль главного тренера Дидье Дешама. В матче, прошедшем в Арлингтоне, штат Техас, «трехцветные» не смогли найти свою игру и упустили шанс выйти в финал в третий раз подряд. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Звезда «Реал Мадрида» в послематчевом интервью уделил особое внимание проблемам команды в центре поля. По словам Мбаппе, из-за того, что система прессинга сборной Франции не сработала, испанские полузащитники полностью взяли игру под свой контроль. Это было названо одной из главных причин поражения французов.

Тактические ошибки и разрывы в центре поля

Мбаппе отметил, что по ходу игры таким футболистам, как Фабиан Руис и Родри, было предоставлено слишком много свободы. Согласно Goal.com, нападающий пожаловался на отсутствие командного взаимодействия. «Мы остались в ситуации три против двух в центре поля, играть так против Испании очень сложно. У Фабиана и Родри было достаточно времени для работы с мячом. Нам не хватило коммуникации при прессинге», — сказал Килиан Мбаппе.

По мнению капитана, команда должна была больше полагаться на индивидуальный прессинг и заставлять соперника постоянно двигаться. Однако тактика, выбранная Дешамом, позволила Испании действовать в своем стиле, основанном на контроле мяча. Это не позволило французам переходить в контратаки.

Технические ошибки и уровень игры

Тот факт, что сборная Франции не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника за первые 80 минут игры, удивил экспертов. На 22-й минуте Люка Динь нарушил правила на Ламине Ямале, что привело к пенальти. Микель Оярсабаль успешно реализовал шанс и открыл счет, а во втором тайме Педро Порро поставил точку в матче.

Мбаппе признал, что команда сыграла ниже своего уровня не только тактически, но и технически. По его словам, даже в ситуациях, когда удавалось завладеть мячом, некачественные первые касания мешали эффективно завершать атаки. «Если ты не делаешь того, что должен делать в полуфинале чемпионата мира, ты не сможешь победить», — добавил он.

Еще один член команды, полузащитник «Манчестер Сити» Райан Шерки, также согласился с мнением капитана. Шерки подчеркнул, что у сборной Испании было больше желания победить, и Франция уступила сопернику во всех компонентах. По его мнению, несмотря на таланты в составе, команда не смогла показать свою истинную силу на поле.

Ожидается, что после этого поражения дискуссии о будущем Дидье Дешама и игровом стиле сборной Франции разгорятся с новой силой. Испания же вышла в финал, празднуя одну из своих исторических побед.

ФранцияИспанияКилиан МбаппеДидье ДешамЧемпионат Мира
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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