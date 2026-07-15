В Кашкадарье раскрыты три случая мошенничества, связанных с банками

В Кашкадарьинской области выявлены три факта мошенничества и хищения денежных средств, связанных с деятельностью коммерческих банков. В ходе доследственных проверок установлено, что банковский сотрудник и бывшие махаллинские агенты, войдя в доверие к гражданам, присвоили их депозитные и кредитные средства.

В Китабе обещали «высокодоходный депозит»

В ходе проверки, проведенной отделом Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре в Китабском районе, был выявлен случай, связанный с ведущим специалистом регионального управления одного из коммерческих банков Д.Ш.

Согласно имеющимся данным, он входил в доверие к гражданам, обещая им открытие депозита с высокими процентными ставками.

Проверка показала, что он получил от двух граждан в общей сложности 19 тысяч долларов США и 300 миллионов сумов. Однако вместо размещения этих средств на банковские вклады, он, как утверждается, присвоил их путем хищения.

Очередной случай в Яккабаге (Кокдала) после обещания кредита

В Кокдалинском районе был выявлен случай, связанный с бывшим махаллинским агентом центра банковских услуг одного из коммерческих банков А.Б.

Утверждается, что он обещал гражданину содействие в получении кредита в размере 60 миллионов сумов через своих знакомых, занимающих высокие должности.

По имеющимся данным, он получил от гражданина 300 долларов США и 1 миллион сумов. Также установлено, что он присвоил и выделенные кредитные средства в размере 60 миллионов сумов.

В ходе следствия 2 миллиона сумов из этой суммы были возвращены в процессуальном порядке.

В Мубареке на имя гражданина оформили кредит

Еще один случай был зафиксирован в Мубарекском районе.

Сообщается, что Г.А., работавший ранее махаллинским агентом в филиале одного из коммерческих банков, вошел в доверие к гражданину. Используя поддельные документы, он оформил на имя этого гражданина кредит в размере 47 миллионов сумов и присвоил средства.

В ходе проверки данная кредитная сумма была полностью возвращена в банк.

О каких суммах идет речь в трех случаях?

Регион Подозреваемое лицо Случай Сумма Китаб ведущий специалист регионального управления банка обещание открытия депозита 19 тыс. долларов и 300 млн сумов Кокдала бывший махаллинский агент содействие в получении кредита и хищение средств 60 млн сумов, 300 долларов и 1 млн сумов Мубарек бывший махаллинский агент оформление кредита на имя гражданина 47 млн сумов

По всем трем фактам возбуждены уголовные дела, следственные действия продолжаются.

Тревожный сигнал для граждан

Все эти случаи объединяет одно: граждане доверяли людям, представлявшимся сотрудниками банка или лицами, близкими к банковской системе, и передавали им свои средства или документы.

В частности, обещания вроде «высокодоходного депозита», «помощи в получении кредита через знакомых» или «я сам оформлю все документы» могут быть крайне опасными сигналами.

Банковские услуги должны осуществляться только через официальную кассу, банковское приложение, договоры и подтверждающие документы. Передача денег из рук в руки или предоставление документов «на доверии» впоследствии может обернуться серьезными проблемами.

Какие меры предосторожности необходимы?

Для предотвращения подобных случаев гражданам важно соблюдать следующие правила:

• депозит должен открываться только через банковскую кассу или официальное мобильное приложение;

• передавать деньги лично в руки сотруднику банка опасно;

• оплата «посреднику» за получение кредита не является законным путем;

• любой кредитный договор и документ по депозиту должны быть официально заверены;

• нельзя передавать данные паспорта или ID-карты посторонним лицам;

• в случае возникновения сомнений следует обращаться в колл-центр или официальный филиал банка.

Проще говоря, фраза «у меня есть знакомый в банке» не является гарантией безопасности при передаче денег.

Следствие продолжается

По всем трем случаям возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

В настоящее время ведутся следственные действия. Согласно законодательству, любое лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана приговором суда.

По этой причине окончательная правовая оценка по данным фактам будет дана следственными и судебными органами.

Что сохранит доверие к банку?

Самый важный капитал в банковской системе — это доверие клиента. Если гражданин становится жертвой обмана в вопросах, связанных с его депозитом или кредитом, это наносит ущерб не только ему лично, но и подрывает доверие ко всей финансовой системе.

Раскрытые в Кашкадарье случаи показывают: прозрачность банковских услуг, контроль за сотрудниками и финансовая грамотность граждан приобретают еще более важное значение.

Как вы считаете, что необходимо для защиты граждан от подобного мошенничества: усиление контроля в банках или проведение более масштабной разъяснительной работы по финансовой грамотности среди населения?