SpaceX готовится к запуску Starship: ускоритель Super Heavy доставлен на стартовую площадку

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, находится на пороге очередного грандиозного шага в освоении космоса. На космодроме Starbase в Техасе завершается активная подготовка к очередному испытательному полету системы Starship. В частности, гигантский ускоритель Super Heavy Booster 20 был успешно доставлен на стартовую площадку Пад 2. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает издание.

В настоящее время инженеры готовятся к процессу подъема и установки этой огромной конструкции на орбитальный стартовый стол. По данным издания иксбт.ком, этот процесс имеет решающее значение для успеха проекта Starship. Данная система является мощнейшим ракетным комплексом в истории человечества и предназначена для доставки грузов и пассажиров на Луну и Марс в будущем.

Технические возможности и испытания

Недавно SpaceX представила высококачественные фото- и видеоматериалы огневых испытаний первой ступени Super Heavy В3. В ходе теста все 33 двигателя Raptor были запущены одновременно и стабильно проработали 15 секунд. Столь сложные испытания проводятся для подтверждения способности системы выдерживать экстремальные нагрузки во время полета.

Система Starship состоит из двух основных частей: непосредственно космического корабля Starship (верхняя ступень) и ускорителя Super Heavy высотой 70 метров. Уникальность системы заключается в том, что она спроектирована как полностью многоразовая. Это позволяет значительно снизить стоимость полетов в космос.

Время полета и ожидаемые результаты

Согласно данным, опубликованным компанией, 13-й испытательный полет системы Starship ожидается на текущей неделе. На космодроме Starbase в Техасе 90-минутное стартовое окно запланировано на 16 июля в 17:45 по местному времени (утром 17 июля по времени Узбекистана).

Этот испытательный полет является важным событием не только для SpaceX, но и для всей мировой аэрокосмической отрасли. Технологические энтузиасты из Узбекистана также смогут наблюдать за этим процессом через онлайн-платформы. Если полет пройдет успешно, это приблизит Илона Маска к его мечте о колонизации Марса.

Напомним, что каждый новый полет в рамках проекта Starship служит для исправления ошибок и совершенствования технологий. Сейчас внимание всего мира приковано к этой огромной металлической конструкции в Техасе, а специалисты тщательно проверяют исправность всех систем.