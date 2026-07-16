Новые SSD серии Samsung 990 поступили в продажу: цена и технические характеристики

·23·Технологии
Новые SSD серии Samsung 990 поступили в продажу: цена и технические характеристики

Южнокорейский технологический гигант Samsung обновил свою линейку устройств для хранения данных. Новая модель Samsung 990 официально поступила в продажу, и ряд специализированных изданий уже успели протестировать это устройство. Данный SSD кардинально отличается от предыдущих моделей рядом технических характеристик, в частности, отсутствием ДРАМ-кэша. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, новая модель построена на базе 280-слойных чипов памяти КЛК и поддерживает интерфейс PCIe 4.0. Samsung представила этот продукт в двух вариантах емкости — 1 TB и 2 TB. Что касается цен, то для версии 1 TB установлена цена 270 долларов, а для модели объемом 2 TB — 530 долларов.

Показатели скорости и производительности

Технические возможности устройства немного различаются в зависимости от его объема. Модель емкостью 1 TB обеспечивает скорость последовательного чтения 7150 МБ/с и записи 6450 МБ/с. Показатель случайного чтения (4К) составляет 700 000 ИОПС, а записи — 1,1 миллиона ИОПС. Эти показатели считаются достаточно высокими для обычных пользователей и любителей игр.

Флагманская версия объемом 2 TB демонстрирует еще более высокие результаты. Ее скорость последовательного чтения достигает 7250 МБ/с, а скорость записи такая же, как у младшей модели — 6450 МБ/с. Производительность при случайных операциях составляет 850 000 и 1,2 миллиона ИОПС соответственно. Это дает значительное преимущество при работе с большими объемами данных.

Вопрос ресурса и долговечности

Новая модель Samsung 990 значительно отличается по ресурсу от модели 990 Эво, основанной на памяти ТЛК. Из-за особенностей памяти КЛК ресурс службы (ТБВ) новой модели составляет 400 TB для версии 1 TB и 800 TB для версии 2 TB. Для сравнения, у старой модели 990 Эво эти показатели составляли 600 TB и 1200 TB соответственно.

В первых обзорах, проведенных специалистами ресурса Том’с Хардваре, были перечислены положительные и отрицательные стороны устройства. По мнению экспертов, новый SSD в целом обладает удовлетворительной производительностью. Также показатели ТБВ и ДВПД (количество записей в день) оцениваются как выше среднего для своего сегмента.

Однако у устройства есть и недостатки. Обозреватели отмечают низкую энергоэффективность новой модели и гарантийный срок всего в 3 года. В то время как 5-летняя гарантия является стандартом для современных высококлассных SSD, 3-летняя гарантия на Samsung 990 может показаться пользователям недостаточной.

На рынке Узбекистана ССД-накопители такого типа обычно популярны среди профессиональных видеомонтажеров и сборщиков высокопроизводительных игровых компьютеров. Переход новой модели на память КЛК станет важным выбором для покупателей, ищущих баланс между ценой и долговечностью. На данный момент точной информации о розничной цене и дате появления устройства в местных магазинах нет.

SamsungSSDТехнологииПамятьSamsung 990
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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