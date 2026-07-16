Грейлок решила ограничить свой новый инвестиционный фонд суммой 1,5 миллиарда долларов

Грейлок Вентурес, одна из старейших и наиболее влиятельных венчурных компаний Кремниевой долины, вопреки общей тенденции в отрасли объявила об искусственном ограничении размера своего нового фонда. Компания привлекла 1,5 миллиарда долларов для своего 18-го фонда. Хотя этот показатель на 50 процентов превышает объем фонда 2023 года в 1 миллиард долларов, руководство компании отказалось от возможности привлечь значительно большие средства, доступные на рынке. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

В интервью изданию TechCrunch партнер Грейлок Саам Мотамеди отметил, что компания могла бы собрать в несколько раз больше средств. Однако Грейлок стратегически предпочла поставить качество выше роста. Это решение рассматривается как осторожный и профессиональный подход в то время, когда размеры фондов на рынке венчурного капитала стремительно растут.

Стратегия качества и индивидуального внимания

По словам представителей Грейлок, относительно небольшой размер фонда позволяет уделять максимальное внимание каждому стартапу. 10 основных партнеров компании осуществляют всего один или два новых инвестиционных проекта в год. В результате ожидается, что новый фонд поддержит в общей сложности около 25 портфельных компаний. Этот метод помогает Грейлок выявлять стартапы на самых ранних этапах, еще до того, как они сформируются как компании.

За свою историю компания «инкубировала», то есть помогала создавать с нуля, таких гигантов кибербезопасности, как Пало Алто Нетворкс и Абнормал, прямо в своих офисах. Например, стартап в области AI Басетен, который сегодня оценивается в 13 миллиардов долларов, в свое время воспользовался услугами Грейлок по налаживанию связей с инженерами и клиентами.

Инвестиции на поздних стадиях и направление AI

Хотя Грейлок в основном фокусируется на проектах ранних стадий (сид и Сериес А), около 15 процентов нового фонда будут направлены на компании поздних стадий с высоким потенциалом. В рамках своего предыдущего фонда компания инвестировала в такие крупные проекты, как Anthropic, Revolut и Виз. В частности, инвестиции в проект Anthropic остаются крупнейшими в истории Грейлок.

Мотамеди подчеркнул, что на еженедельных собраниях Грейлок по понедельникам повестка дня начинается не с названий компаний, а с имен людей. Это означает, что компания больше верит в человеческий капитал и потенциал основателей, чем в бизнес-модель. Опыт таких влиятельных фондов важен и для молодых предпринимателей и стартаперов, поскольку он показывает, что на венчурном рынке на первое место выходят не только деньги, но и стратегическое партнерство и опыт.