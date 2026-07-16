Range Rover Sport Электрик: мощность, способная впечатлить даже без двигателя В8

·4·Авто
Range Rover Sport Электрик: мощность, способная впечатлить даже без двигателя В8

Знаменитая британская компания JLR (Jaguar Land Rover) готовится представить полностью электрическую версию одной из своих самых успешных моделей — Range Rover Sport. Этот электромобиль, проходящий сейчас финальные этапы испытаний, призван не только подчеркнуть экологическую стратегию бренда, но и ознаменовать новую эру на рынке роскошных кроссоверов. Как сообщает иксбт.ком, новая модель претендует на достойную замену традиционным двигателям В8. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

Испытания прототипа Range Rover Sport EV показывают, что инженеры сосредоточились на сохранении внедорожных качеств автомобиля. Несмотря на некоторую задержку выхода на рынок, представители компании объясняют это стремлением довести технологии до совершенства и адаптироваться к спросу на таких крупных рынках, как США. В условиях появления конкурентов, таких как Porsche Cayenne Электрик и будущий BMW iX5, в JLR осознали, что пришло время вывести свой электрический кроссовер на арену.

Технические возможности и особенности платформы

Новый Range Rover Sport EV построен на гибкой платформе МЛА от JLR. Интересно, что, хотя эта платформа изначально была рассчитана на двигатели внутреннего сгорания, она также позволяет размещать крупные аккумуляторные блоки. Электронные компоненты электромобиля расположены в трансмиссионном тоннеле, а передний мотор установлен на специальной раме, подобно двигателю, для обеспечения безопасности при столкновениях. Это не повлияло на простор и комфорт в салоне.

Ожидается, что автомобиль будет предложен в двух вариантах мощности: 444 л.с. и 542 л.с. Инженеры JLR отказались от готовых решений и разработали моторы самостоятельно. Основная причина — необходимость обеспечения высокого крутящего момента при движении в условиях бездорожья. Эти двигатели будут производиться на заводах JLR наряду с традиционными агрегатами, что поможет сохранить уникальный характер бренда.

Аккумулятор и система зарядки

Range Rover Sport EV оснащен 800-вольтовой электрической системой, что обеспечивает возможность сверхбыстрой зарядки. Полезная емкость аккумулятора составляет 118,5 кВт⋅ч. Хотя этот показатель выше, чем у Porsche Cayenne, он немного уступает гигантской батарее BMW iX5 на 144 кВт⋅ч. Тем не менее, ожидается, что по циклу ЭПА автомобиль сможет проезжать около 530 километров (330 миль) на одном заряде.

Что касается аэродинамики и эффективности, инженеры говорят прямо: Range Rover Sport EV может оказаться не самым экономичным в своем классе. Причина тому — традиционная «квадратная» форма бренда и шины, рассчитанные на любые погодные условия. Хотя эти шины обеспечивают отличную проходимость на бездорожье, они увеличивают сопротивление качению на асфальте и влияют на расход энергии.

Безусловно, эта модель вызовет большой интерес и на рынке Узбекистана. Учитывая высокий авторитет бренда Range Rover в нашей стране и льготы для электромобилей, новый Sport EV может стать одним из главных выборов для покупателей, ищущих роскошное и экологичное транспортное средство. Несмотря на отсутствие характерного звука двигателя В8, мгновенное ускорение и тишина электродвигателей выведут удовольствие от вождения на новый уровень.

Range RoverJLRЭлектромобильКроссоверКрутящий момент
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Land Rover и Chery представили Фриландер 8: внедорожник с гигантским экраномLand Rover и Chery представили Фриландер 8: внедорожник с гигантским экраномВчера, 15:52Volkswagen представил новый электромобиль ИД Кросс: достойный конкурент Renault 4Volkswagen представил новый электромобиль ИД Кросс: достойный конкурент Renault 4Вчера, 15:25BMW тестирует новый электрический универсал и3 TouringBMW тестирует новый электрический универсал и3 TouringВчера, 15:24Geely представила новый электромобиль ЭКс2: доступный хэтчбек для европейского рынкаGeely представила новый электромобиль ЭКс2: доступный хэтчбек для европейского рынкаВчера, 14:27BYD метит на трон Toyota: рынок США не нуженBYD метит на трон Toyota: рынок США не нуженВчера, 14:27Бензин, дизель или электромобиль: что выбрать для служебного автоБензин, дизель или электромобиль: что выбрать для служебного автоВчера, 12:23
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
AvtoVAZ начал выпуск обновленной Lada Vesta 5.0: теперь с климат-контролем
AvtoVAZ начал выпуск обновленной Lada Vesta 5.0: теперь с климат-контролем
Hyundai представил новое поколение седана Элантра: революция в дизайне и технологиях
Hyundai представил новое поколение седана Элантра: революция в дизайне и технологиях
Кроссовер Lada Azimut: турбомотор мощностью 150 л.с. и автоматическая коробка передач
Кроссовер Lada Azimut: турбомотор мощностью 150 л.с. и автоматическая коробка передач
Chery представила гибридный двигатель с самым высоким КПД в мире
Chery представила гибридный двигатель с самым высоким КПД в мире
AvtoVAZ представил новый кроссовер Lada Azimut: Подробности о двигателях и гибридной версии
AvtoVAZ представил новый кроссовер Lada Azimut: Подробности о двигателях и гибридной версии
Компания BYD представила новый кроссовер Танг с зарядкой за 10 минут
Компания BYD представила новый кроссовер Танг с зарядкой за 10 минут