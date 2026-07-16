Range Rover Sport Электрик: мощность, способная впечатлить даже без двигателя В8

Знаменитая британская компания JLR (Jaguar Land Rover) готовится представить полностью электрическую версию одной из своих самых успешных моделей — Range Rover Sport. Этот электромобиль, проходящий сейчас финальные этапы испытаний, призван не только подчеркнуть экологическую стратегию бренда, но и ознаменовать новую эру на рынке роскошных кроссоверов. Как сообщает иксбт.ком, новая модель претендует на достойную замену традиционным двигателям В8. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

Испытания прототипа Range Rover Sport EV показывают, что инженеры сосредоточились на сохранении внедорожных качеств автомобиля. Несмотря на некоторую задержку выхода на рынок, представители компании объясняют это стремлением довести технологии до совершенства и адаптироваться к спросу на таких крупных рынках, как США. В условиях появления конкурентов, таких как Porsche Cayenne Электрик и будущий BMW iX5, в JLR осознали, что пришло время вывести свой электрический кроссовер на арену.

Технические возможности и особенности платформы

Новый Range Rover Sport EV построен на гибкой платформе МЛА от JLR. Интересно, что, хотя эта платформа изначально была рассчитана на двигатели внутреннего сгорания, она также позволяет размещать крупные аккумуляторные блоки. Электронные компоненты электромобиля расположены в трансмиссионном тоннеле, а передний мотор установлен на специальной раме, подобно двигателю, для обеспечения безопасности при столкновениях. Это не повлияло на простор и комфорт в салоне.

Ожидается, что автомобиль будет предложен в двух вариантах мощности: 444 л.с. и 542 л.с. Инженеры JLR отказались от готовых решений и разработали моторы самостоятельно. Основная причина — необходимость обеспечения высокого крутящего момента при движении в условиях бездорожья. Эти двигатели будут производиться на заводах JLR наряду с традиционными агрегатами, что поможет сохранить уникальный характер бренда.

Аккумулятор и система зарядки

Range Rover Sport EV оснащен 800-вольтовой электрической системой, что обеспечивает возможность сверхбыстрой зарядки. Полезная емкость аккумулятора составляет 118,5 кВт⋅ч. Хотя этот показатель выше, чем у Porsche Cayenne, он немного уступает гигантской батарее BMW iX5 на 144 кВт⋅ч. Тем не менее, ожидается, что по циклу ЭПА автомобиль сможет проезжать около 530 километров (330 миль) на одном заряде.

Что касается аэродинамики и эффективности, инженеры говорят прямо: Range Rover Sport EV может оказаться не самым экономичным в своем классе. Причина тому — традиционная «квадратная» форма бренда и шины, рассчитанные на любые погодные условия. Хотя эти шины обеспечивают отличную проходимость на бездорожье, они увеличивают сопротивление качению на асфальте и влияют на расход энергии.

Безусловно, эта модель вызовет большой интерес и на рынке Узбекистана. Учитывая высокий авторитет бренда Range Rover в нашей стране и льготы для электромобилей, новый Sport EV может стать одним из главных выборов для покупателей, ищущих роскошное и экологичное транспортное средство. Несмотря на отсутствие характерного звука двигателя В8, мгновенное ускорение и тишина электродвигателей выведут удовольствие от вождения на новый уровень.