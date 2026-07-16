Minisforum представила новый мини-ПК УМ870 Plus: Ryzen 7 и интерфейс ОКуЛинк

Компания Minisforum расширила свою линейку компактных компьютеров, официально представив обновленную версию модели УМ870 Plus. Несмотря на свои небольшие размеры, это устройство привлекает внимание энтузиастов технологий высокой производительностью и широкими возможностями подключения. Новая конфигурация предназначена не только для офисной работы, но и для ресурсоемких задач. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В качестве «сердца» устройства выбран восьмиядерный и 16-поточный процессор AMD Ryzen 7 8745Х. По данным иксбт.ком, этот чипсет построен на современной архитектуре и обеспечивает баланс между энергоэффективностью и быстродействием. Компьютер оснащен 24 GB оперативной памяти типа ДДР5 и ССД-накопителем формата M.2 2280 с интерфейсом PCIe 4.0 объемом 1 TB.

Интерфейсы и возможности внешнего подключения

Одной из важнейших особенностей модели УМ870 Plus является набор портов. На задней панели устройства расположены высокоскоростной порт USB4, видеовыходы HDMI 2.1 и ДисплайПорт 1.4. Также наличие специального порта ОКуЛинк, позволяющего подключать внешние видеокарты или сверхскоростные накопители, делает этот мини-ПК привлекательным для любителей игр.

Для сетевых подключений в устройстве предусмотрен Этернет-порт с пропускной способностью 2,5 Gbps. Это минимизирует задержки при передаче больших объемов данных через проводной интернет. Для беспроводной связи поддерживаются самые современные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.

Корпус компьютера выполнен в серебристом цвете, а его размеры составляют всего 130 кс 126,5 кс 50,4 мм. На передней панели для удобства пользователей расположены два порта USB 3.2 Тйпе-А и 3,5 мм аудиоразъем. На задней части дополнительно имеются два порта USB 2.0.

Цена и условия продажи

В настоящее время новая модель Minisforum УМ870 Plus поступила в продажу на китайском рынке. В рамках первоначальной акции цена устройства составляет 4799 юаней (около 700 долларов США). Ожидается, что после окончания акции цена вырастет до 5099 юаней (около 750 долларов).

На рынке Узбекистана такие компактные и мощные устройства обычно популярны среди программистов и дизайнеров. Хотя официальные продажи пока начались только в Китае, вскоре появится возможность заказать этот мини-ПК по всему миру через международные торговые площадки. Подобные устройства — идеальный выбор для тех, кто хочет отказаться от громоздких системных блоков и сделать свое рабочее место более компактным.