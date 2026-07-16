Сйстем76 представила новый ноутбук Аддер Pro: ОЛЭД-экран и графика RTX 5070

·25·Технологии
Сйстем76 представила новый ноутбук Аддер Pro: ОЛЭД-экран и графика RTX 5070

Американская компания Сйстем76 представила новую модель Аддер Pro, стремясь укрепить свои позиции на рынке высокопроизводительных ноутбуков. Хотя устройство не привлекает излишнего внимания своим внешним видом, его внутренние технические характеристики и соотношение цены и качества делают его привлекательным для многих пользователей, особенно для разработчиков и геймеров. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, одним из главных преимуществ ноутбука Аддер Pro является его дисплей. Устройство оснащено ярким 15,3-дюймовым ОЛЭД-экраном с разрешением 1600п. Этот дисплей обеспечивает частоту обновления 165 Гц и яркость 500 кд/кв.м, что является отличным решением для пользователей, для которых важны точность цветопередачи и плавность изображения.

Технические возможности и мощность

В качестве «сердца» ноутбука выбран новейший энергоэффективный процессор Intel Core Ultra 7 356Х. Что касается графических возможностей, пользователям предоставляется право выбора. Базовая модель поставляется с видеокартой NVIDIA RTX 5060 Лаптоп, а всего за 180 долларов доплаты можно установить более мощный графический чип RTX 5070 Лаптоп.

Сйстем76 также предлагает широкие возможности в плане памяти. В стандартной комплектации доступны 16 GB оперативной памяти (RAM) и 1 TB SSD. Однако через конфигуратор на сайте компании можно расширить устройство до 96 GB RAM и 4 TB постоянной памяти. Конечно, цена такого ноутбука в максимальной комплектации может достигать 5270 долларов.

Поддерживаются современные стандарты связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Также наличие дополнительного слота для установки второго ССД-диска повышает возможности апгрейда в будущем. Общий вес устройства составляет 1,6 кг, что свидетельствует о его легкости относительно такой высокой мощности.

Цена и рыночные перспективы

Стартовая цена модели Аддер Pro установлена на уровне 2680 долларов. С точки зрения рынка Узбекистана, ноутбуки в этом ценовом сегменте предназначены в основном для профессионалов и требовательных геймеров. Хотя бренд не получил широкого распространения в нашей стране, его адаптация для работы с программным обеспечением с открытым исходным кодом (Линукс) закономерно вызывает интерес у специалистов отрасли.

Емкость аккумулятора составляет 60 Wh. Этот показатель может показаться несколько скромным для такой мощной видеокарты и процессора, однако ожидается, что энергоэффективность чипов серии Core Ultra частично компенсирует этот недостаток. Своим новым продуктом Сйстем76 стремится создать серьезную конкуренцию среди ноутбуков среднего и высокого ценового сегмента.

System76Adder ProNVIDIA RTXIntel Core UltraНоутбуки
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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