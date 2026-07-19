Началось тестирование One UI 9 на базе Android 17 для Samsung Galaxy А34

Южнокорейский технологический гигант Samsung активно работает над обновлениями программного обеспечения для своих популярных смартфонов. Компания неожиданно приступила к внутреннему тестированию оболочки One UI 9 на базе операционной системы Android 17 для модели Galaxy A34, относящейся к бюджетному сегменту. Этот шаг является важным этапом в обеспечении долгосрочной поддержки устройства. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Известный инсайдер Тарун Ватс обнаружил на серверах Samsung первую тестовую прошивку для модели Galaxy A34 (СМ-А346Э). Сборка под номером А346ЭКсКсУФГЗГ8 свидетельствует о том, что компания официально начала подготовку интерфейса нового поколения для устройств на международном рынке. Обычно начало таких процессов тестирования означает, что приближается презентация публичной бета-версии.

Новые возможности и искусственный интеллект

One UI 9 обещает не только визуальные изменения, но и функции, которые кардинально улучшат пользовательский опыт. По имеющимся данным, в новой оболочке основное внимание будет уделено расширению возможностей искусственного интеллекта (AI). Это особенно полезно для автоматизации повседневных задач и повышения эффективности системы. Также будут усовершенствованы настройки безопасности и внедрены новые механизмы защиты пользовательских данных.

Согласно данным иксбт.ком, в обновлении многозадачный режим (мултитаскинг) станет более гибким. Хотя Galaxy A34 не является складным устройством, общая оптимизация интерфейса One UI 9 обеспечит более быструю и плавную работу приложений и на этой модели. Это позволит владельцам смартфонов среднего класса наслаждаться программными возможностями флагманского уровня.

Пока компания Samsung не раскрыла официальную дату выпуска One UI 9 для Galaxy A34. Однако прогнозы инсайдера Тарун Ватс часто оказываются верными. Ранее он точно предсказал даты выхода серий Galaxy S24 и Galaxy S25, а также досрочный анонс бета-версии One UI 8.0.

На рынке Узбекистана модель Galaxy A34 очень популярна благодаря соотношению цены и качества. Поэтому выпуск новейшей версии Android для этого смартфона является радостной новостью и для местных пользователей. Это еще раз подтверждает главное преимущество смартфонов Samsung перед конкурентами — гарантию многолетней программной поддержки.

В заключение можно сказать, что Samsung стремится одинаково развивать свою программную экосистему на устройствах всех категорий. Начало тестирования Android 17 для Galaxy A34 показывает, что компания заботится не только о дорогих флагманах, но и о моделях, которыми пользуется широкая аудитория.