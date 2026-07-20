Правительство Тайваня обязывает TSMC перейти на независимое энергоснабжение

·49·Технологии
Правительство Тайваня обязывает TSMC перейти на независимое энергоснабжение

Компания TSMC, крупнейший в мире производитель полупроводников, потребляет около 9% всей электроэнергии на Тайване. В связи с этим местные власти готовят законопроект, обязывающий крупные промышленные предприятия создавать собственные источники энергии. Ожидается, что эта мера поможет снизить нагрузку на общую энергосистему острова и обеспечит стабильность стратегического производства. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно данным иксбт.ком, администрация Тайваня планирует внести поправки в закон «Об управлении энергетикой» (Энергй Манагемент Акт). Согласно новым правилам, крупные промышленные объекты с потребляемой мощностью более 5 МВ должны будут иметь собственные генерирующие мощности и системы хранения энергии. Важно отметить, что не менее 10% от их общего потребления должно обеспечиваться за счет возобновляемых источников энергии.

Энергетический кризис и безопасность полупроводников

В настоящее время TSMC потребляет в среднем 25,55 миллиарда кВ/ч электроэнергии в год. С ростом спроса на чипы для искусственного интеллекта (AI), центры обработки данных и современную электронику этот показатель продолжает расти. Стабильное энергоснабжение жизненно важно для полупроводниковой промышленности, так как современные фабрики работают круглосуточно в режиме 24/7.

Специфика технологического процесса заключается в том, что даже кратковременные перебои в подаче электроэнергии могут привести к порче тысяч чипов на производственных линиях и многомиллионным убыткам компании. Ранее произошедшие на Тайване крупные отключения электроэнергии показали, насколько сильно высокоточные производственные системы зависят от внешних сетей и насколько они уязвимы.

TSMC уже подписала ряд контрактов на реализацию проектов в области морской ветроэнергетики и начала переход на «зеленую» энергию. Однако требования нового закона потребуют от компании значительных инвестиций в строительство дополнительных генерирующих мощностей и крупных аккумуляторных станций на своей территории.

Производственные мощности и перспективы на будущее

В настоящее время TSMC имеет на Тайване шесть крупных 300 мм фабрик, несколько заводов поменьше, а также огромные комплексы по упаковке и тестированию чипов. Обеспечение этой инфраструктуры независимой энергией важно не только для компании, но и для мирового технологического рынка, так как Apple, NVIDIA и другие гиганты полагаются именно на продукцию этих заводов.

По расчетам правительства, переход крупных потребителей на самообеспечение повысит стабильность национальной энергосистемы и защитит ключевые секторы экономики во время непредвиденных аварий. В эпоху революции искусственного интеллекта энергетические ресурсы становятся основным фактором развития полупроводниковой промышленности.

TSMCТайваньТехнологииЭнергетикаПолупроводники
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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