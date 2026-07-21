Новая платежная система для агентов на базе ИИ: стартап Натурал привлек 30 миллионов долларов

С развитием технологий искусственного интеллекта (AI) цифровые агенты начали самостоятельно выполнять сложные задачи, такие как поиск перевозчиков, сравнение цен и планирование логистики. Однако, когда дело доходит до оплаты, эти системы по-прежнему нуждаются в участии человека. Стартап Натурал привлек 30 миллионов долларов инвестиций для решения именно этой проблемы — создания автономной платежной инфраструктуры для агентов на базе ИИ. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Нынешняя финансовая система, включая кредитные карты и банковские переводы (АЧ), в основном адаптирована для транзакций, совершаемых людьми. Эта инфраструктура слишком медленная и неудобная для автономно работающих АИ-агентов. Проект Натурал стремится перепроектировать финансовую систему с нуля, конкурируя с такими гигантами, как Stripe.

Новый финансовый слой для агентов

Стартап Натурал был основан в 2025 году Кахлилом Лалджи, Эриком Вангом и Уолтом Люнгом. Лалджи — опытный предприниматель, ранее успешно продавший стартап Ивелла, предоставлявший банковские услуги для пар. По его мнению, скорость развития агентов на базе ИИ значительно опередила текущую финансовую архитектуру, и заполнение этого пробела является одной из важнейших задач в сфере технологий на сегодняшний день.

Согласно данным издания TechCrunch, Натурал позиционирует себя как «уровень координации агентов». Эта система позволяет АИ-агентам хранить средства, переводить их и самостоятельно проводить расчеты с другими агентами или людьми. Интегрируя инфраструктуру Натурал в свои системы, компании могут предоставить своим цифровым помощникам финансовую свободу.

Раунд инвестиций возглавила Кирстен Грин, руководитель венчурного фонда Фореруннер. После этого этапа общий объем финансирования стартапа достиг 40 миллионов долларов. Грин отметила, что Натурал нацелен на масштабные планы: не просто проведение платежей, а управление спорными транзакциями и адаптация всей платежной инфраструктуры к эпохе искусственного интеллекта.

Конкуренция и перспективы на будущее

Хотя на рынке доминируют глобальные платежные системы, такие как Stripe, их основное внимание по-прежнему сосредоточено на торговле между людьми. Натурал же стремится выделиться за счет своей узкой специализации и адаптивности к автономным системам. Это может иметь важное значение и для стран, переходящих на цифровую экономику, поскольку локализованные АИ-агенты получат возможность самостоятельно торговать на международных рынках.

В рамках проекта будут развиваться следующие ключевые направления:

Прямые транзакции между АИ-агентами;

Авторизация платежей без участия человека;

Автоматизированная финансовая отчетность и протоколы безопасности;

Система интеллектуального управления спорными и возвратными платежами.

Подводя итог, можно сказать, что стартап Натурал закладывает фундамент новой эры, в которой искусственный интеллект становится не просто советчиком, а полноценным экономическим субъектом. Новый капитал в размере 30 миллионов долларов позволит компании расширить команду и усовершенствовать свою технологическую базу.