Процессор AMD Zen 6 установил рекорд среди мобильных кс86-чипов в тесте Geekbench

·51·Технологии
Процессор AMD Zen 6 установил рекорд среди мобильных кс86-чипов в тесте Geekbench

Новый мобильный процессор AMD на базе архитектуры Zen 6, ожидаемый к скорому выпуску, показал впечатляющие результаты в тестах Geekbench. Этот инженерный образец из семейства Медуса Поинт претендует на установление нового отраслевого стандарта, продемонстрировав самый высокий показатель в одноядерном тесте среди кс86-чипов для ноутбуков. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает ресурс.

Предполагается, что этот чип, который может выйти под модельным номером Ryzen AI 9 565, набрал 3329 баллов в одноядерном (сингле-коре) тесте и 16 555 баллов в многоядерном (мулти-коре) испытании. По данным иксбт.ком, тесты проводились на платформе AMD Плум-МДС1, что свидетельствует о значительном приросте производительности по сравнению с предыдущими утечками. В частности, за счет оптимизации программного обеспечения наблюдается рост на 5% в одноядерном режиме и почти на 10% в многоядерном.

Технические характеристики и показатели скорости

Согласно записям в базе данных Geekbench, этот 10-ядерный чип имеет базовую частоту 2 GHz и может разгоняться до 5,37 GHz при максимальной нагрузке. Объем кэш-памяти также внушителен: 10 МБ Л2 и 32 МБ Л3 кэша. С такими показателями он приближается к результатам некоторых настольных (десктоп) процессоров, таких как Ryzen 9 9900Кс и Ryzen 7 9800Кс3Д.

В одноядерном тесте новый процессор AMD уступил только чипу Qualcomm Snapdragon Кс2 Элите на архитектуре АРМ. Однако в традиционной экосистеме кс86 ему удалось обойти все существующие на рынке мобильные процессоры. Это обещает пользователям ноутбуков беспрецедентную скорость в ресурсоемких задачах и играх.

Место на рынке и конкуренция

Чипы Медуса Поинт в будущем станут основой серии Ryzen AI 500 и заменят нынешнее семейство Ryzen AI 400. Интересно, что, несмотря на ориентацию на сегмент массовых ноутбуков, по производительности этот процессор показывает результаты, близкие к флагману высокой мощности Ryzen AI Max+ 390. По сравнению с актуальным Ryzen AI 9 365, представитель нового поколения оказался почти на 33% быстрее.

Этой новинкой AMD готовится к серьезной конкуренции с будущей архитектурой Intel Panther Lake. Также компания разрабатывает отдельную линейку Гатор Ранге для более мощных ноутбуков. Стоит отметить, что до выхода коммерческих моделей финальные показатели частот и энергопотребления могут немного измениться.

Ожидается, что появление ноутбуков на базе этой технологии на рынке Узбекистана изменит баланс цен и мощности в сегменте мобильных рабочих станций и игровых ноутбуков. Архитектура Zen 6 может открыть новые горизонты не только в скорости, но и в энергоэффективности.

AMDZen 6Ryzen AIGeekbenchПроцессор
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Представлен Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: толщина корпуса всего 4,1 ммПредставлен Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: толщина корпуса всего 4,1 ммСегодня, 22:56Мондай.ком увольняет сотни сотрудников, чтобы сосредоточиться на AIМондай.ком увольняет сотни сотрудников, чтобы сосредоточиться на AIСегодня, 22:50Google упрощает переход пользователей iPhone на экосистему AndroidGoogle упрощает переход пользователей iPhone на экосистему AndroidСегодня, 22:30Революция Grok в автомобилях Tesla: Искусственный интеллект теперь может управлять машинойРеволюция Grok в автомобилях Tesla: Искусственный интеллект теперь может управлять машинойСегодня, 22:26OpenAI инвестирует 750 миллиардов долларов в инфраструктуру искусственного интеллектаOpenAI инвестирует 750 миллиардов долларов в инфраструктуру искусственного интеллектаСегодня, 21:57Анонсировано июльское обновление HyperOS для смартфонов Xiaomi, Redmi и PocoАнонсировано июльское обновление HyperOS для смартфонов Xiaomi, Redmi и PocoСегодня, 21:56
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения