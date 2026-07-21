Процессор AMD Zen 6 установил рекорд среди мобильных кс86-чипов в тесте Geekbench

Новый мобильный процессор AMD на базе архитектуры Zen 6, ожидаемый к скорому выпуску, показал впечатляющие результаты в тестах Geekbench. Этот инженерный образец из семейства Медуса Поинт претендует на установление нового отраслевого стандарта, продемонстрировав самый высокий показатель в одноядерном тесте среди кс86-чипов для ноутбуков. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает ресурс.

Предполагается, что этот чип, который может выйти под модельным номером Ryzen AI 9 565, набрал 3329 баллов в одноядерном (сингле-коре) тесте и 16 555 баллов в многоядерном (мулти-коре) испытании. По данным иксбт.ком, тесты проводились на платформе AMD Плум-МДС1, что свидетельствует о значительном приросте производительности по сравнению с предыдущими утечками. В частности, за счет оптимизации программного обеспечения наблюдается рост на 5% в одноядерном режиме и почти на 10% в многоядерном.

Технические характеристики и показатели скорости

Согласно записям в базе данных Geekbench, этот 10-ядерный чип имеет базовую частоту 2 GHz и может разгоняться до 5,37 GHz при максимальной нагрузке. Объем кэш-памяти также внушителен: 10 МБ Л2 и 32 МБ Л3 кэша. С такими показателями он приближается к результатам некоторых настольных (десктоп) процессоров, таких как Ryzen 9 9900Кс и Ryzen 7 9800Кс3Д.

В одноядерном тесте новый процессор AMD уступил только чипу Qualcomm Snapdragon Кс2 Элите на архитектуре АРМ. Однако в традиционной экосистеме кс86 ему удалось обойти все существующие на рынке мобильные процессоры. Это обещает пользователям ноутбуков беспрецедентную скорость в ресурсоемких задачах и играх.

Место на рынке и конкуренция

Чипы Медуса Поинт в будущем станут основой серии Ryzen AI 500 и заменят нынешнее семейство Ryzen AI 400. Интересно, что, несмотря на ориентацию на сегмент массовых ноутбуков, по производительности этот процессор показывает результаты, близкие к флагману высокой мощности Ryzen AI Max+ 390. По сравнению с актуальным Ryzen AI 9 365, представитель нового поколения оказался почти на 33% быстрее.

Этой новинкой AMD готовится к серьезной конкуренции с будущей архитектурой Intel Panther Lake. Также компания разрабатывает отдельную линейку Гатор Ранге для более мощных ноутбуков. Стоит отметить, что до выхода коммерческих моделей финальные показатели частот и энергопотребления могут немного измениться.

Ожидается, что появление ноутбуков на базе этой технологии на рынке Узбекистана изменит баланс цен и мощности в сегменте мобильных рабочих станций и игровых ноутбуков. Архитектура Zen 6 может открыть новые горизонты не только в скорости, но и в энергоэффективности.