Количество пользователей РуСторе резко возросло: 3 миллиарда скачиваний за полгода

Крупнейший российский магазин приложений для устройств на Android — РуСторе зафиксировал рекордные показатели по итогам первого полугодия 2026 года. Согласно данным платформы, за шесть месяцев количество скачиваний приложений пользователями превысило 3 миллиарда. Этот показатель свидетельствует об укреплении лидирующих позиций платформы среди альтернативных сервисов в регионе. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Аналитика показывает, что наиболее популярными категориями среди пользователей остаются утилиты и сервисы для повседневных задач — на них приходится 22 процента всех установок. Также в тройку лидеров входят финансовые приложения (17 процентов) и сервисы для онлайн-покупок (10 процентов). Эта тенденция подтверждает, что основные потребности пользователей решаются через мобильные платформы.

Самые скачиваемые приложения и игры

Как сообщает издание иксбт.ком, в списке самых скачиваемых программ лидируют банковские и торговые платформы. В частности, наибольшим спросом среди пользователей пользовались следующие приложения:

СберБанк Онлайн;

Max;

Ozon;

Avito;

ВКонтакте.

В сегменте мобильных игр пользователи проявляют больше интереса к интеллектуальным жанрам и симуляторам. Среди игр популярны головоломки (15 процентов), симуляторы (14 процентов) и экшен-проекты (10 процентов). В число самых устанавливаемых игр вошли такие проекты, как Танкс Блитз, «Мир Домовят» и Вита Махджонг.

Рост интереса к экосистеме VK

За последние недели наблюдается значительный рост интереса пользователей к продуктам VK. Количество поисковых запросов увеличилось почти в 1,5 раза, а показатели установки приложений ВКонтакте, Max и VK Видео выросли в среднем на 50 процентов. Это свидетельствует о том, что спрос на контент и социальные связи на платформе вышел на новый уровень.

На сегодняшний день на платформе РуСторе доступно более 110 тысяч приложений и игр, созданных разработчиками из 70 стран мира. Ежемесячная аудитория платформы составляет около 68 миллионов пользователей. Для пользователей из Узбекистана данная платформа также может служить важным альтернативным источником на фоне ограничений в магазине Google Play.

В целом развитие РуСторе отражает трансформацию рынка мобильных приложений в России и соседних регионах. Ограничения на глобальных платформах открывают двери для новых возможностей локальных и региональных сервисов, что, в свою очередь, создает основу для увеличения количества конкурентоспособных продуктов.